Ministro de Hidrocrburos: “La nacionalización fue un desastre, evitó la inversión y ahora el negocio del gas se cae”

“La Nacionalización fue un desastre, el negocio de los hidrocarburos está acabándose”, advirtió el Ministro de Hidrocarburos Victor Hugo Zamora, al advertir que la burocracia está carcomiéndose a YPFB como la planta de Úrea y Amoníaco al Estado boliviano. “Son desastres que heredamos, no puede seguir perdiendo el Estado boliviano (la planta de úrea) se está carcomiendo las entrañas de Yacimientos, YPFB se va acabar”, advirtió enfático el Ministro al revelar la crítica situación de esta Planta.

“Los privilegios, la súper población de funcionarios, la importación de combustibles, la falta de incorporación de nuevas alternativas, la baja producción, nuestras reservas han caído de 11, 12 TCFs a 8.95 TCFs y seguimos en caída”, volvió a advertir.

“La Nacionalización (de los hidrocarburos) fue un desastre, la Nacionalización agarró la plata urgente de ese momento, cuando se hacían grandes inversiones en el país y evitó la inversión a futuro”, insistió la autoridad nacional.

Ni con el 12% que se quitó a las regiones podemos incentivar la producción de hidrocarburos, nuestras reservas están en caída, si no tomamos medidas rápidas sobre nuestros esquemas, normativo, la Ley de hidrocarburos, los temas impositivos del sector: “El negocio de los hidrocarburos se va caer, lo advierto, anótenlo, grábenlo, no vamos a tener hidrocarburos, la única forma de restituir hidrocarburos es que volvamos a establecer un mecanismo de relacionamiento con las inversiones”, siguió advirtiendo.

Este relacionamiento se dará cambiando la Ley, la normativa actual, “claro, ahora nadie lo tiene que decir porque estamos en elecciones, pareciera que la Nacionalización fue una maravilla, no lo fue, lo dice el actual Ministro de Hidrocarburos, no fue”. “Fue un desastre, fue apropiarse de plata urgente y dejar que el negocio a futuro se caiga, eso es lo que tenemos ahora, un negocio en caída, el mar de gas de gas no existe”, insistió al informar que se hace una reingeniería y auditoría sobre la Planta de Úrea.

Tenemos que establecer qué es lo que conviene con esa planta y eso se va decidir con estudio técnico, el resto son especulaciones, hay criterios de llevar esta planta a la frontera con Brasil para abaratar costos de transporte en alianza con empresarios privados, acotó.

Esta Planta en Cochabamba, sufre paralizaciones por bloqueos de comunarios de la zona, además de competir con otra empresa, se paraliza cada vez, el año pasado estuvo parada 150 días, el costo de transporte de úrea le cuesta al Estado 70 dólares la tonelada, reveló. “Imposible, imposible que pueda tener rentabilidad, una planta que funciona con materia prima que es el gas, subvencionado, además para su funcionamiento, gas subvencionado, a Bolivia le conviene más exportar gas que entregar a la planta”, comparó.

El millar de pie cúbico de gas en Bolivia está en 0.93 dólares, en el mercado de exportación la misma cantidad cuesta 5 a 6 dólares, con la planta de úrea el país está perdiendo 5 dólares por unidad de medida, “es un desastre”, reiteró.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet