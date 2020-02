Insuficiencia de gas natural agobia a Bermejo

La insuficiencia de gas natural continúa agobiando a Bermejo y responsabilizan a Pluspetrol, que tiene en concesión el campo Bermejo X-44, por lo menos desde el criterio del Asambleísta departamental de Tarija, Roberto Cardozo.

“Hace dos años empezó a darse la baja en la producción de gas y lamentablemente la Pluspetrol, que está operando el pozo X-44 manifestaron que sí había la seguridad para garantizar con el gas a las amas de casa. Tiene que la empresa Pluspetrol la responsable de garantizar, como lo manifestaron hace dos años, la estabilidad y seguridad del gas para el uso de los taxistas, los surtidores, el Ingenio azucarero como los usuarios de domicilios”, informó Cardozo.

El legislador incluso criticó al Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por su compromiso de resolver el problema de la insuficiencia de gas en dos días, trayendo de Argentina, sin embargo, el anuncio no se concretó. “No se va dar una solución, creemos que esto tiene resolverse no solamente a nivel de Ministerio, sino de gobierno, existen acuerdos, Tratados y contratos firmados, que a la fecha no se vieron mientras la falta de gas sigue”, prosiguió.

De acuerdo a Cardozo para resolver el suministro de electricidad, el proyecto es la interconexión a través de Caraparí, para lo cual se hicieron gestiones ante autoridades nacionales como de ENDE y el Viceministerio de energía, sin resultado.

El asambleísta informó que el miércoles aprobaron la obtención de un fideicomiso por la gobernación, de ese dinero se prevé un determinado monto para la interconexión desde Caraparí, esperan que el proyecto se inicie y se concrete.

El monto de inversión para la interconexión de Caraparí a Bermejo, es inferior al interconectado desde La Ventolera, Tarija, a Bermejo, lo que quieren los bermejeños es que el suministro de electricidad esté garantizado para cada uno de los habitantes.

La insuficiencia de gas natural no solamente dificulta la generación de electricidad y su suministro, sino también del agua potable, ya que las bombas que utiliza necesitan energía, los surtidos de gas para motorizados también tienen problemas.

Desde el campo Bermejo X-44 se exportó gas natural a la Argentina en la década de los años 80 y 90 y un poco más, empezó a entrar en declinación, que se fue agudizando hasta llegar a la producción actual, que es demasiado mínima.

Fernando Barral Zegarra

