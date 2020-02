Gremialistas bloquearon ingreso al Mercado Campesino

Los gremiales bloquearon el ingreso al mercado campesino, a una cuadra de la pasarela de Fe y Alegría, desataron caos vehicular, amagues de enfrentamiento con algunos transportistas y transeúntes y advirtieron que radicalizarán su presión si no son escuchados.

La dirigente del sector, Adriana Romero Ugarte, informó que la presión es porque los grandes comerciantes callejeros lograron autorización del municipio, pese al compromiso de no hacerlo y más evitar este tipo de venta en las calles en diferentes barrios.

Romero declaró que grandes comerciantes llegan de La Paz, se colocan en cualquier calle con sus camiones a vender y liquidar sus productos con grave perjuicio para su sector, la gente dejó de ir a los mercados donde las ventas cayeron y el comercio está paralizado.

No hay circulante, vaya a los mercados, no hay gente comprando, los comerciantes con sus camiones están en cualquier calle y barrio, sin ningún control, el municipio comprometió controlar esto, con otras instituciones más, pero no pasa nada, cuestionó.

Las ventas en esos camiones hace que no haya circulante en mercados y ciudad, ese dinero se va y beneficia a otras regiones mientras la crisisempeora en Tarija, insistió al asegurar que radicalizarán la presión si las autoridades no dan respuestas.

