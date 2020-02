Unidades educativas continúan teniendo problemas con las inscripciones

En varias unidades educativas de nuestra capital, se han presentado inconvenientes en lo que respecta a la falta de espacios o cupos para la inscripción de alumnos, principalmente en el ciclo primario, esta situación la pudimos verificar en la Unidad Educativa Bolivia ubicada en el Barrio Senac de nuestra Ciudad, en la que aun todavía en horas de la tarde de ayer, padres de familia hacían cola para ver si podían poder inscribir a sus hijos, al respecto, la Directora de aquel Establecimiento Educativo de ciclo Primario turno de la tarde, Flora Segovia Gareca, manifestó que no existe el especio correspondiente, las plazas están totalmente cubiertas con alumnos regulares y de la Gestión anterior, por otro lado, dio a conocer que por aquella zona, existen varias Unidades Educativas nuevas, lamentablemente estos establecimientos no cuentan con Ítems para los maestros, como en la zona de San Antonio por ejemplo, toda esta zona es muy numerosa por lo que con esta dificultad, no se tiene el espacio necesario para toda la población en esta zona alta manifestó, por otro lado, al ser consultada respecto a la cantidad de población estudiantil que alberga esta Unidad Educativa dijo: “contamos con 600 alumnos, 32 maestros en la plantilla docente, finalmente, con relación a este escabroso tema, trasladamos la pregunta al Licenciado Eudal Tejerina Director Departamental de Educación quien al respecto fue enfático al exteriorizar que ya se han impartido la instrucciones respectivas a las Direcciones Distritales para que las mismas sean las que tomen cartas en este asunto conjuntamente los padres de familia y se dé la solución correspondiente.

René Montoya

