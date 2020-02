Advierten de retrasos en la autonomía chaqueña

El Asambleísta Regional, Guimer Beizaga informó sobre las gestiones y avances del proceso de transición entre la Región Autónoma del Gran Chaco y el Gobierno Departamental de Tarija, advierte retrasos por el escenario político con el nuevo gobierno y oposición de las autoridades departamentales. “Estamos ejerciendo todas las competencias a excepción de esta última modificación a la ley 031 Marco de Autonomías, está faltando adecuarlas y ratificar esas competencias, lo otro es deslindar la cuota parte que tenemos con Setar y Emtagas, son esas cosas que faltan no es mucho, pero sí lo más álgido”, afirmó.

Beizaga aseguró que las autoridades de la capital tarijeña no permiten que el proceso llegue a su conclusión. “El factor principal es que Tarija no quiere que este proceso continué, sin indicar que sea el gobernador, el que entre al poder político va actuar de la misma manera”, señaló.

La autoridad sostiene que nadie quiere “devolver” al Chaco, para no figurar como traidores. “La responsabilidad está en la cabeza, que es el Gobernador, no tengo nada contra Oliva, me parece buena persona y autoridad, pero en el proceso le están dando largas, yo entiendo que ellos no quisieran ser los traidores que entreguen lo que le falta al Chaco, nadie quiere hacer ese trabajo, si pueden frenarlo y echarlo al canasto lo van hacer”, aseveró.

Para finalizar, manifestó que en caso de no registrarse avances la Asamblea Regional procederá con otros elementos si no funciona por la vía normal. “Necesitamos mayor proactividad del Ministerio de Economía y el Servicio de Autonomías, para que ejerza su papel de árbitro, está en manos de ellos, lamentablemente hay autoridades nacionales tarijeñas, que conocen y verá la forma de eludir, por eso la Asamblea está elaborando mecanismos, hay una postura clara que será utilizada”, concluyó Beizaga.

(El Andaluz/Yacuiba)

