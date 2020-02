Gobernación entregó Bs. 4 millones para el PROSOL de la pasada gestión

Este lunes por la tarde la Gobernación transfirió 4 millones de bolivianos para el Prosol 2019, más de 30 comunidades accedieron al beneficio para proyectos productivos, aunque se supo que algunas comunidades están instalando dos fábricas en esta región.

La gobernación programó entregar el Prosol de 2.250 bolivianos por familia el 2019 a 336 comunidades campesinas, hasta ahora transfirieron recursos a 168 poblaciones campesinas, de acuerdo a la Directora del Prosol, Gladys Sandoval Salgado.

Estamos a 50% debemos a otras 168 comunidades, informó al indicar que con los 4 millones transferidos otras 36 comunidades se beneficiaron hasta ahora, pese a la caída de los ingresos de la gobernación, incluidos los débitos de algunas alcaldías.

La directora dijo que, revisando los antecedentes, desde que se creó el Prosol, antes del 2010, todos los años arrastraron la entrega del beneficio para completar al año siguiente, se registra como cuentas por pagar o devengado para pagar el 2020 con recursos del 2019.

Consultada si darán el Prosol 2019 a las 336 comunidades beneficiarias aprobadas, respondió que eso exigían los dirigentes campesinos, incluso con anuncio de bloqueo de caminos, sin embargo, la gobernación cumplirá y cualquier otra versión, no es evidente.

Los primeros días de marzo esperan otra transferencia de recursos de la gobernación para continuar entregando a las comunidades que todavía falta, agregó al indicar que prevén terminar de pagar en abril o mayo.

Mientras no se cierre el Prosol 2019, no se puede abrir el correspondiente al 2020, aclaró al negar la versión de algunos dirigentes campesinos de que la gobernación estaría pensando hacer desaparecer este beneficio ante la falta de recursos. Seguramente hay opiniones de hacer desaparecer el Prosol, pero mientras siga vigente la Ley nacional 3741, la gobernación tiene que cumplir, no tenemos ninguna novedad en sentido contrario, por tanto, no se puede dejar de lado el instrumento legal.

Los recursos están llegando al objetivo de concretar proyectos productivos, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, aunque en Tojo, sin conocimiento de los técnicos del Prosol, dieron el dinero a un proveedor, cuyo nombre no se precisó, sin recibir nada a cambio.

La Federación de campesinos de Tarija preveía bloqueo de caminos indefinido para el lunes pasado, sin embargo, el anunció se cayó ante la decisión de varias provincias de no acatar la medida de presión, además pidieron congreso para renovar la dirección campesina.

Instalan dos fábricas con dinero del Prosol

Varias comunidades en Uriondo, como Calamuchita y Muturayo, entre otras, se juntaron para que con el dinero del Prosol y aportes propios, instalen una fábrica de jugos y néctares de uva, como también aceite de su semilla.

Las comunidades están poniendo la plata del Prosol de dos gestiones para comprar la fábrica, comunidades de los Erquis y las Yeseras se juntaron para instalar otra fábrica de malla antigranizo, que precisan mucho y también venderán.

El reglamento del Prosol, permite este tipo de emprendimientos, según la Directora, Gladys Sandoval, al añadir que se trata de proyectos mancomunados, la primera fábrica entrará en funcionamiento este año, la segunda, el próximo.

En la primera fábrica invierten cerca de 4 millones de bolivianos, con una contraparte de la gobernación, la segunda también ronda ese monto, las industrias están siendo compradas directamente de los fabricantes con todos los documentos al día y en orden.

Fernando Barral Zegarra

