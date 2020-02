Acusan a ex presidenta cívica por usar al Comité Cívico

Tras conocerse la candidatura de Paola Mendoza como diputada uninominal por la alianza Juntos, los past presidentes del Comité Cívico de Tarija la criticaron, ya que con anterioridad ella mencionó que no entraría a la arena política partidaria.

El past presidente Walter Mogro manifestó que como ex cívicos llamarán a una asamblea de instituciones donde se determinará qué acciones se tomarán en torno a este tema. “Eso fue consultado con anticipación, si ella iba a tomar ese camino o no, y ella en su compromiso dijo que no iba a entrar a la arena política, ni como concejal, ni asambleísta departamental y mucho menos a cargos nacionales, pero en los hechos es totalmente diferente”, dijo Mogro.

Por su parte, el directorio del actual Comité Cívico reiteró que esta instancia continúa con sus labores tras recibir la carta de renuncia de Paola Mendoza, quien ocupaba el cargo de presidenta de la institución.

Paola Mendoza

La Candidata a Diputada Uninominal por la Circunscripción 40 por la Alianza “Juntos” y Expresidenta cívica, Paola Mendoza Kerzul, negó haber utilizado el Comité cívico como escalera para llegar a parlamentaria.

“Personalmente no he utilizado el Comité como escalera, venga luchando contra un gobierno desde hace 9 años, desde mi vida universitaria, no necesariamente era cívica”, respondió a “Nuevo Sur” tras su presentación junto a otros candidatos de “Juntos”.

Críticas constructivas y destructivas vendrán, no se fijará en eso, sufrió 21 días de acoso político y amenazas, igual siguió adelante con el compromiso de reestructurar y renovar el Comité, “me voy en paz, dejo un directorio sano, comprometido con Tarija”.

La candidata a diputada por la circunscripción 41 por “Juntos”, Marcela Guerrero, preguntada que en la elección de octubre no ganó la elección, qué le hace pensar que ganará ahora, contestó que fue candidata a diputada plurinominal.

El desafío ahora es ser candidata uninominal, caminará por los barrios, las comunidades, por el territorio donde nació y morirá, afirmó al asegurar que es grande su fortaleza y apoyará a la alianza “Juntos” de “Unir”, “Todos” y “UN”.

