Denuncian dificultades para la admisión de nuevos postulantes a la FATESCIPOL

Padres de familias y los postulantes a la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (Fatescipol) con asiento en El Palmar, denunciaron cambios en los plazos establecidos para la presentación de requisitos, el lugar de recepción de los mismos fue modificado a Tarija y el examen médico deberá realizarse en Cochabamba.

Los gastos que los padres deben asumir son elevados, el prospecto tiene un costo de 500 BS, el traslado a otras ciudades demandaría mayores recursos económicos. “Se ha elevado el prospecto, aun así, hemos comprado, porque queremos que nuestros hijos tengan su profesión cumplimos con todo, nos falta los requisitos de las Fuerzas Armadas, 48 horas nos dieron para presentar”, afirmó Adelaida, madre de un postulante.

Carlos Gonzales, padre de un postulante afirmó que son 35 jóvenes los que peregrinan por la admisión, a su juicio, los exámenes deben ejecutarse en Yacuiba, de no obtener respuestas favorables asumirán medidas de presión. “Se está haciendo todo correcto, pedimos a las autoridades intervenir, de esta tierra deben salir policiales, nos estamos organizado para presionar”, señaló.

Un joven postulante lamentó que no se cumpla el cronograma, la nueva fecha de plazo para los exámenes médicos fue adelantada. “No lo están cumpliendo, dicen que tenemos hasta el 9 para presentar, porque no podemos presentar acá, dijeron que no cobrarían y saldrá como Bs 2.500 los exámenes”, declaró angustiado.

Otro aspirante a la carrera policial, recriminó el espacio para postulantes de otras regiones y no para los del Chaco. “Venimos a postular siendo chaqueños y otros que vienen de La Paz ingresan, nosotros hacemos lo posible, cuando vamos a Palmar nos salen con cuentos”, declaró.

Los jóvenes del Chaco piden a las autoridades intervenir, para que sean admitidos, ya que la escuela se encuentras en la región y ven injusto tener que gestionar su admisión en otra ciudad. El grupo presentó sus quejas ante la Defensoría del Pueblo, la institución prestará las debidas gestiones para viabilizar el acceso de los jóvenes a la Facultas Policial.

(El Andaluz/Yacuiba)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet