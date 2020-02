Denuncian que el MAS quiere tomar la FEDJUVE

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Tarija, Edwin Rosas, denunció que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) quieren tomar esa institución bajo el pretexto de llamar a elecciones. «Este es como el quinto intento del MAS de querer meterse por la ventana a la institución de Fedjuve, quienes hacen este pedido, Tania Gutiérrez, activista política del MAS; Edwin Arana, asesor de un asambleísta del MAS y Windsor Colque, que es un activista político del MAS. Va como el quinto intento del MAS de querer tomar las oficinas, trajeron incluso gente de La Paz», informó a los periodistas.



Rosas anunció que esa organización cumplirá lo que dice su estatuto, que manifiesta que son tres años de gestión y ese plazo se cumple en abril y el último día de su periodo convocará a un congreso para elegir la nueva directiva. «Aquellos que sean dirigentes van a poder participar en el congreso, por ejemplo, aquí el señor (Edwin) Arana nunca fue dirigente de un barrio, no tiene derecho a participar. Estamos tranquilos hay unidad en la Fedjuve, las provincias están unidas», agregó.

Rosas no descartó buscar la reelección en el cargo, dependiendo de lo que pidan los dirigentes.

Palacio de Justicia

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cristina Díaz, descartó el viernes la construcción del Palacio de Justicia de Tarija en el barrio Lourdes, donde se había anunciado el año pasado que se lo ejecutaría. «Ese terreno lo vamos a utilizar en infraestructura para el Órgano Judicial, no será el Palacio de Justicia, pero mucha infraestructura necesitamos, necesitamos tener Derechos Reales desconcentrado, trabajamos en un ambiente que es un garaje, eso no puede ser, el tarijeño tiene derecho a un lugar donde se lo atienda dignamente», informó a los periodistas.

Rosas anunció que en el terreno otorgado en el barrio Lourdes se construirán los nuevos ambientes de Derechos Reales y otros servicios judiciales. «Me he reunido con el alcalde (Rodrigo Paz), estamos viendo si nos puede dar otro terreno, si no nos dan lo tenemos que comprar, pero el Palacio de Justicia lo vamos a hacer. El año pasado teníamos el presupuesto, lo perdimos porque la gente mal intencionada empezó a decir que había un negociado cuando no había donde comprar el terreno, por eso la convocatoria se cayó», agregó.

Por parte, el dirigente del Distrito 8, donde se encuentra el barrio Lourdes, Martín Rengifo, rechazó que se pretenda trasladar a otra zona de la ciudad la construcción del Palacio de Justicia.

ABI

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet