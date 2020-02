Advierten que no se permitirá el freaccionamiento de la propiedad rural

La Directora del INRA, Marcela Guerrero Vilca, reiteró que la pequeña propiedad rural no puede fraccionarse, es ilegal, con Catastro del Municipio, sacaron un instructivo con esta reiteración frente a los loteamientos y avasallamientos que persisten. “Hemos dado un instructivo de que ellos no pueden lotear, toda aquella sospecha de fraccionamiento de la pequeña propiedad no estamos procediendo, no pueden acceder a Derechos Reales, esas una de las primeras medidas”, explicó.

La Funcionaria aclaró que no quiere decir que no se puede vender, lo que no se puede hacer es fraccionar el terreno en superficies de 300 metros cuadrados, porque cambia el denominativo de “agrario” y sería para la utilización para vivienda.

Son líneas en curso y hay denuncias en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, proseguirán las reuniones con Ordenamiento Territorial del municipio para definir bien las competencias y plantear normativas para llenar los vacíos legales existentes actualmente.

