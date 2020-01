Sequía en el Chaco afecta al maiz

René Rollano, dirigente campesino manifestó que los productores atraviesan por momentos críticos debido a la sequía, la escasa siembra de maní y maíz se está secando por falta de lluvia. “Estamos pasando una situación difícil, esperaremos 10 o 15 días más si llueve para tomar la campaña de siembre, el maíz se está acabando”, afirmó.

El dirigente advierte que las autoridades locales no tomaron acciones hasta la fecha, el sector exige atención y propuesta de soluciones. “Ya se debería tener una evaluación general, si continúa el clima así, la tierra se está partiendo de seca, una evaluación específica en febrero para elevar un informe a las autoridades departamentales, nacionales a Defensa Civil, tal vez algo pueden hacer por la gente del Chaco, nos vamos a dirigir con notas a la Alcaldía y el Gobierno Regional para que tomen cartas en el asunto”, señaló.

Rollano indicó de no tener respuesta o reacción de las autoridades convocará a un ampliado de emergencia y de esa manera analizarán movilizaciones.

Las comunidades de los Distritos 5, 6, 7 y 8 son las más afectadas por la sequía, las lluvias no llegan por esas zonas. “Las pocas lluvias que han llegado del sur hace un mes atrás, llegan hasta Coquito, La Grampa, más allá no pasan, la situación es grave”.

Muchos optan por no sembrar en condicione adversas, para evitar pérdidas económicas. “Los productores de maíz, soya, no se puede sembrar, es una inversión carísima, no podemos arriesgar y botar semilla, el agricultor espera una buena lluvia para la campaña de siembra”, aseveró en medio de angustia.

En semanas pasadas el concejal, Andrés Aguirre observó el inicio de la campaña agrícola, argumentando que carece de base técnica y la fecha debe ser consultada con el Senamhi para precisar los datos del clima y temporada de lluvias.

(El Andaluz/Yacuiba)

