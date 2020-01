Señalan que leyes contra la violencia hacia las mujeres fracasaron

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), María Lourdes Vaca, dijo sentir una gran frustración porque las leyes promovidas para la prevención y alerta contra la violencia hacia las mujeres fracasaron en el departamento, debido a que la Gobernación no aplicó las normas, y no invirtió para las acciones establecidas en la norma.

“Fue un fracaso total”, dijo Vaca, al señalar que el 2018 se cerró con 13 casos de feminicidio en Tarija, el 2019 con 11 casos de feminicidio y recordó que además de la ley de prevención se incentivó una ley de alerta departamental, para tampoco se la puso en ejecución.

“No estamos cumpliendo con la expectativa de la población”, señalò que las normas permitían que el Gobierno Departamental pueda invertir recursos, pero que dos leyes no se cumplieron por la Gobernación.

La legisladora, dijo que la alerta era sólo para el 2019, pero no se hizo nada.

“Nosotros hacemos políticas de prevención y no solamente implementamos políticas de reacción, me parece que no estamos atendiendo de manera integral”, expresó y lamentó, que el presupuesto siempre haya sido ínfimo, tomando en cuenta que se debería haber creado una secretaria de la mujer como tiene el municipio, esto para operativizar el trabajo, pero sólo se dejó con una dirección de género, insuficiente para llevar adelante las acciones.

“Estamos haciendo una evaluación, para ver que leyes se han incumplido y a partir de ello emitir un informe”, agregó Vaca y dijo que no se pueden quedar callados, por lo que a partir de esa evaluación se verán que acciones se asumirán como comisión legislativa.

Osmar Arroyo/El Andaluz

