Campesinos de Cercado no acatarán bloqueo de caminos

Los campesinos de la Central de la provincia Cercado, no acatarán el bloqueo de caminos dispuesto por la Federación de Campesinos de Tarija a partir del 3 de febrero en defensa del Prosol, según el dirigente Daniel Flores Bautista.

La decisión de no acatar el bloqueo es porque algunos dirigentes de la Federación, están queriendo prorrogarse en su mandato hasta después de la elección nacional del 3 de mayo, pese a que su gestión se cumplió en septiembre del año pasado.

Flores Bautista aclaró que los campesinos de Cercado no es que no quieran el Prosol, lo desean, incluso es la provincia más afectada porque de 76 comunidades que tiene en total, un poco más 20 solamente se benefician con este programa de la gobernación.

Los campesinos de Cercado, respetuosos de las decisiones de las instancias orgánicas, exigen que se cumplan las determinaciones del ampliado departamental de que el congreso campesino para renovar dirigentes debe hacerse la primera semana de marzo.

En ese sentido hasta esta fecha la federación ya tendría que haber convocado a congreso con una anticipación de dos meses para que la gente se vaya preparando para participar y probablemente postular a algunos candidatos. “Este lunes no se va acatar el bloqueo que está convocando la Federación, no porque no necesitamos el Prosol, lo necesitamos y vamos a movilizarnos cuando sea necesario, con el nuevo directorio de la Federación”, enfatizó el representante.

Flores además cuestionó que los actuales dirigentes durante su gestión que casi está llegando a los tres años, no se preocuparon del Prosol en su momento “y ahora cuando ya no tienen mandato recién están convocando a bloqueo para figurar”. “Si algunos dirigentes quieren hacer política partidista, que renuncien, pero no vengan a querer utilizar desde adentro y hacer esas cosas”, sostuvo al asegurar que en su momento se movilizarán por refundar el Prosol y que llegue a todas las comunidades.

Silvio Estrada, otro dirigente de Cercado, confirmó la decisión de la Central de no acatar el bloqueo, además informó de la resolución campesina que cuestiona que las autoridades de la provincia no hayan tomado ninguna decisión contra la plaga del “quemaquema”.

Flores no quiso precisar nombres de qué dirigentes de la Federación están queriendo prorrogarse hasta después de la elección, con la clara intención de manejo político de la organización, “yo no voy a dar nombres”, respondió ante insistencia de este diario.

