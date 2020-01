Insólito: Vecino se quejan porque fumigación contra zancudos se hizo con agua

Vecinos del distrito 10 de la ciudad de Tarija están preocupados por la proliferación de zancudos, toda vez que la fumigación realizada en el lugar, no funcionó. Así lo dio a conocer el presidente de dicha zona, Cecilio Pimentel. Piden que nuevamente se inicie otra campaña “a conciencia” y que esta vez se fumigue con diésel, como en anteriores oportunidades.

“Yo hice la consulta de por qué no se estaba fumigando como se hacía antes, cuando botaba humo, y los trabajadores me explicaron que antes fumigaban con diésel y ahora en vez de diésel están fumigando con agua. No sé si es problema de recursos o instrucciones para que fumiguen con agua, pero no ha dado resultados”, explicó Pimentel.

La fumigación se realizó hace dos semanas en diferentes barrios del distrito 10, por ejemplo, en la quebrada Torrecillas y San Pedro. Sin embargo, ahora, los vecinos nuevamente enviarán una nota para que se vuelva a hacer esta actividad. Además, pedirán que sea una campaña integral en toda la ciudad.

