Director de Migraciones aclara que Sub Gobernador de Entre Rios no fue detenido pero es investigado

El director General de Migración, Marcel Rivas, descartó el sábado que el subgobernador de Entre Ríos, Walter Ferrufino Gaite, haya sido retenido o aprehendido cuando intentaba cruzar la frontera por Bermejo hacia Argentina. «El subgobernador, tenemos la información que no tiene ninguna orden de aprehensión, si está siendo investigado, tiene una investigación en curso, pero no tiene una orden de aprehensión por lo que la unidad operativa de la Policía de Migración emitió la respectiva acta y no fue remitido a ninguna instancia adicional, porque no cuenta con orden de aprehensión», informó a la ABI.

El Director aseguró que el subgobernador de Entre Ríos no está retenido ni aprehendido, porque no existe ninguna orden de la Fiscalía, por lo tanto, de acuerdo a las normativas del país puede circular libremente. «No estuvo en nuestras oficinas ni un par de minutos hasta cruzar toda la información, lo que pasa es que existía una alerta migratoria, pero nada más, no existe orden de aprehensión de la Fiscalía», agregó.

La tarde de este sábado diferentes medios digitales de Tarija informaban que el subgobernador de Entre Ríos, Walter Ferufino, fue aprehendido cuando intentaba cruzar a la Argentina.

Ferrufino, de las filas del Movimiento Al Socialismo, está siendo investigado por la justicia por haber hecho que el ex presidente Evo Morales inaugure una obra vía celular desde la Argentina en el mes de diciembre.

ABI

