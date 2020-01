Trabajadores de la rensa piden que que la justicia retome el caso de periodista desaparecido

Este viernes, los Trabajadores de la Prensa de Potosí y de Tarija pidieron a las autoridades nacionales y a la justicia que retomen el caso de la desaparición del periodista Cristian Mariscal, el cual se encuentra cerrado. El periodista desapareció el 19 de enero de 2014 en la madrugada.

El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FTPP), Erwin Valda, expresó que el entonces fiscal de distrito Gilbert Muñoz dijo que el caso estaba cerrado y que Cristian Mariscal estaba muerto por ello pidió que la ex autoridad no oculte la información a la población. “Yo desafío a Gilbert Muñoz que diga públicamente que Cristian Mariscal esta muerto, porqué eso me lo dijo en una reunión reservada que lamentablemente no se ha podido seguir adelante en la continuación (del caso), me cerró las puertas cuando vine a visitarlo (a Tarija) cuando era fiscal”, dijo el dirigente.

Valda mencionó que el cierre del caso se da por una serie de procedimientos donde se establece un tiempo para que declaren las personas involucradas, de lo contrario los plazos se vencen y el caso pasa a cerrarse.

“Son seis años de infructuosas respuestas de parte del Gobierno, del Ministerio Público, de la justicia, de la Policía, que no han respondido al nivel que el pueblo boliviano espera que estas instituciones respondan. Son seis años que lamentablemente estamos esperando que Cristian Mariscal aparezca vivo o muerto, porque tenemos que dar una satisfacción a la familia”, finalizó.

