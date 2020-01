Federación de campesinos anuncia marcha por el PROSOL para el lunes

La Federación de Campesinos de Tarija confirmó para este lunes una marcha en contra de la gobernación ante el incumplimiento en la otorgación del Prosol 2019, esta organización conformó su comité de movilización que prevé varias medidas de presión. “Los motivos son el tema del Prosol de la gestión 2019, ha incumplido el gobernador”, declaró el principal dirigente Osvaldo Fernández Gutiérrez al recordar la nota de la gobernación donde comprometieron el desembolso de 4 millones de bolivianos en diciembre.

El monto pendiente preveía desembolsarse en enero y febrero de este año, sin embargo, no cumplió, el pasado martes desembolsaron solamente 3 millones, en consecuencia hay disconformidad de los campesinos, consideran que se burlan de los campesinos.

El sector, que estaba en estado de emergencia, determinó la movilización pacífica, no es política, es por la reivindicación de los trabajadores del agro, sostuvo el dirigente al lamentar que no es posible que hasta ahora no se cumpla con el Prosol y recordó los desastres naturales en el campo, que empeoran las condiciones de vida de los campesinos, muchos de los cuales no pudieron acceder al Prosol que es un beneficio directo, a través de las iniciativas productivas de los campesinos.

“Después de la marcha pacífica del lunes, si no hay respuestas de la gobernación se tomarán otras medidas de presión, según Fernández quien dijo que este jueves por la tarde tenía que darse una reunión con el gobernador, que no se concretó. Ojalá que el lunes haya respuesta así para volvernos tranquilos a nuestras casas con documentos y fechas hasta cuando completará el desembolso del Prosol y después también comenzar a tocar el beneficio del 2020, cuanto antes”, expresó Fernández.

De la gestión 2019 se desembolsó apenas 11 millones de bolivianos, 127 comunidades se beneficiaron, falta la entrega a otras 209, inicialmente presupuestaron 45 millones, posteriormente se aprobó un presupuesto de 33 millones.

Para el año 2020 se presupuestó 30 millones por la gobernación, los campesinos pidieron un monto mayor, sin embargo, no fueron escuchados, cuando se reformule el presupuesto seguramente se incrementará, estimó el dirigente campesino.

Los campesinos esperan reunirse el lunes en las proximidades del surtidor agrupa para iniciar la marcha, llegar a la plaza principal, se trata de siete centrales campesinas, dijo al indicar que tampoco se cumplió por gobernación y alcaldías, varios proyectos concurrentes.

Elección de candidato

El Exalcalde de San Lorenzo por el MAS, Juan Carlos Gutiérrez Choque, declaró que se inclina por la postulación presidencial de David Choquehuanca por su extracción campesina y que es uno de los fundamentos de este partido político. “Me apecho a Choquehuanca porque sale de esa clase, además es una persona que lo eligieron en La Paz, a mí me gustaría que vaya de candidato, confiamos que esa persona va abrir a que todos los indígenas originarios campesinos, estemos representados”, afirmó.

El instrumento político ha sido para tener representantes de los pueblos que hasta ese momento no fueron tomados en cuenta, representantes indígena originario campesinos. De un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo, se ha ido “blanqueando” el MAS.

Ahora estamos en proceso de recuperación, que tenga sus propios representantes. Consultado si el MAS debe dejar este “blanqueamiento”, contestó que efectivamente debe ser así, el MAS no se trata de personas, si no de instrumento por los derechos de los pueblos a participar.

Fernando Barral Zegarra

