Presidenta Añez dispone el 10% del Presupuesto General de la Nación para la salud

El Gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez, aumentó a 10% el presupuesto para salud en Bolivia, hasta el año pasado la asignación era sólo de 6%, además trajo 200 ítems para este departamento, que se otorgarán de acuerdo a concurso de méritos dentro de 90 días. “Hoy quiero dar una buena noticia a todo el país y estoy encantada de poder hacerlo desde Tarija, el gobierno constitucional que presido ha hecho un enorme sacrificio financiero ajustando el presupuesto en áreas donde es posible hacerlo”, expresó Añez.

“Finalmente hemos logrado destinar el 10% de nuestro presupuesto de la nación para la salud de los bolivianos”, informó en el acto de entrega de ítems y equipamiento para este rubro en el Sedes, desatando los aplausos de los asistentes.

“La salud es una necesidad de todos los bolivianos y nosotros nos debemos a ellos, al país, sostuvo al admitir que llegaron al gobierno por situaciones que no se esperaban, ahora resta ejecutar ese nuevo presupuesto de manera sabia, pronta y eficiente”, agregó la Primera Autoridad.

El Ministro de Salud, Anibal Cruz, estimó que este incremento del presupuesto de salud representa unos 1.600 millones de bolivianos más, en comparación a lo que se otorgó hasta el año pasado, en el anterior gobierno.

Añez entregó equipamiento hospitalario al Sedes, “estamos entregando 200 items para Tarija, que serán institucionalizados de acuerdo a norma”, afirmó desatando aplausos en el local que estaba lleno de gente expectante por conocer a la Mandataria.

La Presidente informó que la cooperación internacional está dispuesta a cooperar de manera inmediata, luego de que el anterior régimen despreciaba la ayuda internacional, porque prefería esconder espías bajo la figura de médicos y gastar dinero por gastar.

La falta de planificación hace que en algunos lugares no se aproveche los centros de salud y se gaste dinero de forma discrecional, lo que ahora se procura es atender las verdaderas necesidades de salud, pese a ser gobierno transitorio.

También recordó que el anterior gobierno rechazó una ayuda de 18 millones de dólares para programas de prevención en salud, solamente porque no compartía las ideas del gobierno que quería cooperar con Bolivia, “digan ustedes si eso no es mezquino”.

La Mandataria no dejó de criticar al anterior gobierno que descuidó en extremo la salud en Bolivia, especialmente Tarija. “Llega la presidenta y sale el sol”, afirmó el Director del Sedes, Paul Castellanos, en alusión a la intensa lluvia antes de la llegada de Añez.

Fallo del TCP

La Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, saludó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por ampliar el mandato de las autoridades electas, más allá del 22 de enero, fecha en que concluía este Mandato que se prolonga desde el 2015. “Esta determinación fortalece la democracia”, afirmó al admitir que había gente que pretendía que solamente se amplíe el mandato del Poder Ejecutivo, sin embargo, no ocurrió así, también la Asamblea nacional, la democracia se fortalece, los contrapesos y la libertad.

“No podríamos estar hablando de un gobierno constitucional, si no tenemos una Asamblea legislativa”, afirmó al indicar que extremaron esfuerzos para aclarar en la comunidad internacional las versiones de Evo Morales, de “golpe de estado” y “dictadura”.

“Ese discurso malintencionado se caía por su propio peso en la medida de que nosotros avanzábamos en conjunto con la Asamblea legislativa”, afirmó al asegurar que cumplieron con el país, se formó un Tribunal electoral y hay convocatoria a elecciones.

Al admitir que el proceso de transición todavía no terminó, lamentó las declaraciones de violencia de Evo Morales aun repercuten en el país y los bolivianos no quieren violencia, no desea confrontación y destacó el apoyo de la gente a su paso por Tarija.

Destacó que la gente siga gritando: “nadie se cansa, nadie se rinde…”, “eso significa que todos estamos alertas, que todos estamos acompañando el proceso”, dijo en el acto del Gobierno Municipal donde fue declarada Hesped Ilustre y recibió las llaves de la ciudad.

Causa satisfacción el respaldo de la gente, que prefirió sacrificar su economía por libertad y democracia, cuando se dieron los 21 días de paro y movilización, tras la elección fraudulenta del 20 de octubre del año pasado, sostuvo.

Por eso les pido a todos, sigamos acompañando el proceso, sigamos alertas ante las expresiones de violencia, las advertencias de confrontación y los bolivianos nos pongamos firmes en defensa de la democracia y la libertad, “vale la pena”, exhortó.

Al decir que muchos le dicen que es una mujer valiente, no obstante, reconoció que el cargo es de mucha responsabilidad y compromiso con la Patria, no tuvo otra opción que asumir el cargo, por los peligros que se preveían para Bolivia.

Agradeció a todos los jóvenes bolivianos, hombres y mujeres que la respaldaron, comprometidos con el país, agradeció a todos, a Tarija que estuvo en la calle luchando por democracia, por libertad, “muchas gracias a todos”.

Añez admitió ser un gobierno de transición que lo único que quiere es cumplir con Bolivia, en la medida de lo posible ayudar a sentar las bases para ayudar a cada departamento y a Tarija, respondió al alcalde que el gobierno lo atenderá sobre sus proyectos.

Caso de periodista desaparecido

Los familiares del desaparecido periodista Cristian Mariscal, pidieron a la Presidenta Jeanine Añez Chávez reabrir este caso hasta su esclarecimiento total, ya que, en el anterior gobierno, las investigaciones, pese a las pruebas colectadas, quedaron en nada. “Queremos aprovechar la presencia de la Presidenta para pedir que se reabra el caso, para dar con el paradero de Cristian, queremos que se haga justicia, ojalá pueda escucharnos”, declaró la Hermana del desaparecido, María Mariscal.

Con este 19 de enero se cumplirán seis años de desaparición del periodista, cuyos familiares, con una pancarta se apostaron en la puerta de ingreso al Gobierno municipal. Algunos parientes no pudieron contener sus lágrimas.

La hermana afirmó que todas las pruebas logradas desaparecieron, “se involucraron los fiscales que no pudieron resolver el caso, por eso pedimos ahora, que hay nuevas autoridades, nueva presidenta, nos ayuden a aclarar el caso”.

Consultada de qué pudo haber contaminado las pruebas que parecían contundentes, la hermana respondió que todo lo recolectado se contaminó en la Fiscalía, “el gobierno lo ha contaminado todo”, afirmó mientras otros parientes gritaban “¡justicia, justicia!”.

Fernando Barral Zegarra

