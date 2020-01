Otorgan medidas sustitutivas a acusado de biocido

La muerte de un perro caniche en zona del Campesino, generó conmoción en la población, en las redes sociales se difundió que el can fue asesinado a golpes por un hombre en situación de calle.

De acuerdo al reporte policial, el lunes 12 de enero aproximadamente a las 18:00 personal de Radio Patrulla 110 se constituye a la avenida Libertadores y calle 8 para verificar un hecho de biocidio, ante el llamado de vecinos.

El sindicado Henry N. M fue interceptado a unas cuadras del lugar, al advertir presencia policial trató de huir, fue reducido y enmanillado, durante la intervención presentó conducta agresiva, según testimonios afirmó que mató al can porque lo perseguía y no se arrepentía.

En las requisas los efectivos encontraron un palo, como evidencia del objeto utilizado para golpear al can.

Un vecino procedió a enterrar al perrito y así evitar un mal olor en la cuadra, a causa de la descomposición.

La tarde del miércoles se llevó a cabo la audiencia cautelar en el Juzgado de Instrucción Penal Primero, tras las valoraciones de los elementos presentados, el juez Marco Maraz determinó medidas sustitutivas para el acusado.

Consiste en la presentación periódica al Ministerio Público, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, no acercarse a la zona del hecho y arraigo que deberá presentar en 15 días.

Contexto

En la imputación no se encontraron indicios suficientes, el animal no presentaba manchas de sangre, hay quienes vieron al sujeto con un palo y al can, otros refieren que fue atropellado y el hombre solo levantó.

Personas de la zona manifestaron que el acusado, circula en estado de ebriedad y en ocasiones es agresivo. Tras la decisión judicial, los protectores de animales protestaron por la medida, el grupo voluntario Corazón Canino estuvo presente en la Casa de Justicia durante la audiencia cautelar.

En redes sociales emitieron un mensaje exigiendo la encarcelación del culpable y condenando todo acto de maltrato animal. “Le dieron libertad al imputado por el biocidio de un perrito en el mercado Campesino, como sociedad indignan este tipo de hechos y peor aún si teniendo la denuncia formal y testigos del hecho no se da importancia a la vida de los más indefensos. Los protectores de animales entramos en emergencia hasta que este terrible hecho quede esclarecido y que las autoridades cumplan la ley y encierren al culpable”, señala un comunicado.

Por otro lado, el grupo anunció una marcha por el respeto de los derechos animales, a manera de exigir justicia.

