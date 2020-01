COD tarijeña pedirá incremento salarial del 15% al haber básico y 10% al salrio mínimo

La Central Obrera Departamental (COD) de Tarija expresó que se debe dar un incremento salarial de un 15 por ciento al haber básico y el 10 por ciento al mínimo nacional para la presente gestión, así lo explicó el ejecutivo de esta institución, Eduardo Moreno.

El ejecutivo manifestó que la propuesta es a nivel departamental y será presentada hasta el 20 de enero en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana de ahí saldrá un pliego petitorio único para que el Gobierno Nacional lo tome en consideración.

“Debe haber incremento (salarial) este año, se está notando que los productos de la canasta familiar han subido en fin de año y no tienden a bajar”, dijo Moreno.

Elecciones

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Eduardo Moreno, señaló que como institución aún no definieron una postura para apoyar a un candidato en las elecciones nacionales del 3 de mayo. Se espera que llegue una circular a nivel nacional para tomar una determinación.

“Todavía no tenemos nada porque nosotros somos orgánicos, la Central Obrera Boliviana (COB) nos hace llegar circulares, pero hasta el momento no nos llegó ninguna circular, ni propuesta. Nosotros como sector no hemos realizado todavía un ampliado para analizar esta situación”, enfatizó el Eecutivo.

Moreno aseguró que se llevará a cabo un ampliado para analizar las elecciones ya que las directrices de la COB deben ser acatadas. Entre los primeros temas que tratará la COD con el nuevo presidente, tras las elecciones nacionales, será el incremento salarial y el fondo de inversiones de corto y largo plazo.

Seanuno

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet