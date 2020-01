Suman denuncias contra curanderos por robo y abuso sexual

Un sujeto de nacionalidad peruana y su cómplice estafaron a varios comunarios, e incluso el extranjero abusó sexualmente a una niña de once años haciéndose pasar como curandero, por lo que el mismo cayo primero por robo agravado, ya que quitó sus cosas de valor a una de sus víctimas, pero luego fue denunciado por abuso sexual a una menor.

De acuerdo a lo que se conoció por el supervisor de turno de la Policía, Ángel Rivas, el sindicado se hizo pasar como curandero en la comunidad de Yesera, este le dijo a una familia entera que estaban embrujados y que para ellos les cobraría por una misa a toda la suma de 3500 bolivianos, monto que no pudieron pagar las víctimas.“El sospechoso que estaba con su cómplice les decía que necesitaban una limpia, sino iban a morir, por eso les dijo que les curaría, pero esto fue falso, ya que no fue así, por lo que este luego quiso cobrarles, y como no tenían dinero les dijo que les dé una motosierra, o una heladera, como no lo quisieron dar, este entró a robar en la casa de los afectados”, dijo.

Como la víctima no podía pagar, este sujeto les dijo que si no le cancelaban les iba a caer una maldición con la muerte de su hija. Amenaza que asustó a la denunciante, quien de inmediato lo denunció, pero también aseguró que este individuo siempre exigía que su hija de 6 años lo acompañe mientras hacia sus supuestos rituales.

Por su parte el fiscal de materia, Rolando Sarmiento, señalo que este sujeto que tiene 38 años de además de robo, y hacerse pasar por curandero para poder sonsacar dinero a las víctimas y habría aprovechado para abusar sexualmente de dos mujeres, una niña de 11 años y su madre. “En primera instancia se conocía que el sujeto habría ido a la casa de la víctima en la comunidad de Yesera y les habría comenzado a sacar dinero indicando que les curaría del embrujo que tenían; sin embargo, el mismo había aprovechado su condición para hacer desvestir a la mujer y realizarle toques en su cuerpo, además también se conoció que lo mismo había hecho con una niña de 11 años de edad”, señaló.

Asimismo, ha hecho conocer que en primera instancia fueron comunarios quienes llegaron a aprehender al falso curandero y a un taxista quien le había llevado hasta la zona al súbdito peruano. “El sindicado habría ido en tres oportunidades hasta el domicilio de la víctima y les habría sacado primero 300 bolivianos, luego se había llevado objetos de valor como parte del pago del trabajo que supuestamente realizaba y en una tercera oportunidad también intentó llevarse objetos, lo cual no fue permitido por los familiares y vecinos de la comunidad”, menciónó.

Los aprehendidos fueron llevados a celdas policiales, el extranjero será procesado por el delito de abuso sexual y robo agravado, mientras que el taxista como cómplice del hecho de robo.

Suman más denuncias contra un curandero estafador, engaño a otra familia en Padcaya

El curandero de nacionalidad peruana además había cometido otros delitos de estafa, robo y extorsión en la localidad de Padcaya.

Luego que este curandero de nacionalidad peruana identificado como Davis Alejandro Sernaque Carrasco fue aprehendido y detenido por estafar y abusar a una menor su madre en cercado Tarija, ahora se sumó otra denuncia más en su contra, esta vez en Padcaya donde estafó la suma de 9000 bolivianos asegurando que existía un tapado en el lugar.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales desde Padcaya en la comunidad de El Carmen, el curandero que cometió estafa, extorsión, robo y abuso a una niña en Yesera también engaño a otra familia a quienes les dijo que estaban malditos y que necesitaban una limpia espiritual. “Resulta que el sindicado fue al domicilio de la víctima, donde les decía ser curandero y naturista, el cual ofreció remedios curativos, donde la victima compro un tónico para la próstata, el cual el precio era de 50bs, este se entró a su patio luego de venderle le miro a su hija (de la víctima) de nombre Erminia donde este curandero le dijo que estaba enferma y que necesitaba hacerse una limpia espiritual”, dijo.

El falso curandero les instruyó comprar velas y coca y que una vez que cuente con estas cosas este volvería, por lo que a los dos días el curandero retornó y le hizo la supuesta limpia espiritual a su hija.

Después este sospechoso le dijo al denunciante de que en los terrenos donde vivían las víctimas, había oro, el cual los señalo con un machete. “Luego de unos días volvió a la casa de la víctima y en compañía de la parte denunciante y su hijo Cornelio cavaron donde supuestamente está el oro y vino este supuesto curandero y dijo que se arrodillaran ese momento el pozo se encendió con fuego a lo que la víctima se asustó y dio un paso atrás, y este curandero menciono que lo erraron, y lo taparon el pozo”, aseguró.

Por lo que luego les comunico que para sacar el oro se necesita tres misas y cada uno de estos rituales tiene un costo de 3.000 bs bolivianos. “Les dijo que tenían si o si que conseguir ese monto de dinero, o si nos uno de sus familiares se va morir a lo eso la victima consigue el dinero la suma de 9.000bs producto de una venta de terreno y lo llaman al curandero, donde viene a recoger el dinero y se va en su vehículo blanco, posterior pasa unos días vuelve este curandero al domicilio de la víctima, ingresa a un cuarto y se lleva un televisor y DVD diciendo que lo iba a velar las cosas”, señaló.

La denuncia fue formalizada y se sumara al proceso que se inició hace unos días a este sujeto, quien solo era un charlatan.

