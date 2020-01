«Pastora» de Iglesia Evangélica se embaraza de adolescente y huye con él

Con lágrimas en los ojos dos padres de familia de un muchacho Víctor Manuel Mendoza Choque, quien está desaparecido le piden que vuelva, ya que este menor se habría escapado con su novia de 28 años quien se encuentra embarazada producto de la relación amorosa que tenían desde que se conocieron en una iglesia evangélica en el barrio Juan XXIII.

El papa de Víctor, le pidió a su hijo que está desaparecido luego de haber escapado con su pareja, quien tiene 28 años y era pastora de la iglesia Shekina que vuelva ya que existe dolor en su familia, por lo que denunciaron el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que este adolescente sea encontrado y devuelto a sus padres.

“Vuelve hijito, si quieres estar con ella vas a estar, no me queda otra que apoyarte, vuelve sabes que tu mamá está esperando un bebé, vas a tener un hermanito, tus abuelitos y hermanitos están tristes”, dijo sollozando.

Según el papá del adolecente desaparecido, ellos asistían a una iglesia evangélica nombrada como Shekina, donde Roxana, la predicadora y quien se encargaba a administrar esta iglesia empezó a frecuentar al jovencito, quien se negó a dejar esta relación a pesar que sus padres le dijeron que esta relación no iba funcionar. “Nosotros dijimos que fue un momento de loquera, quedamos en acuerdo que Roxana se iba a ir a Oruro con su hermana, y además se comprometió a no tomar contacto con mi hijo. Pero luego veo un tiempo que mi hijo estaba ocultando un celular, y le dije de quien era, y él me dijo me dio Roxana, y entonces se incumplió lo que dijimos, aún tenían contacto por redes sociales, donde le enviaba la última ecografía del bebé”, contó.

Producto de esta relación amorosa, el menor se perjudico en sus estudios, por lo que perdió el año, todo esto debido a que la mujer le incitaba a que se faltara a clases para encontrarse y salir a otros lugares. “Nosotros solo te pedimos que vuelvas, por favor, no nos hagas sufrir más, estamos extrañándote hijito, papito, si quieres estar con Roxana vas a estar, queremos saber de ti como estas”, finalizó.

