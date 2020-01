Sólo el 63% de la población meta recibió la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano

Algunos mitos referentes a las vacunas todavía siguen jugando en contra del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), tal es el caso de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual es responsable del cáncer de cuello uterino. Así lo dio a conocer la jefa del PAI, Virginia Pérez. El año pasado sólo se llegó a una cobertura del 63 por ciento.“Todavía están con los mitos de que la vacuna sirve para esterilizar, que va a traer algunos inicios de las relaciones sexuales, pero eso no es así. Pero la primera dosis de esa vacuna estimula para la inmunidad y la segunda dosis inmuniza de por vida”, explicó.

Según los datos brindados por el PAI, durante la vacunación de la primera dosis el 2019 se logró el 72 por ciento de cobertura, sin embargo, la cobertura de la segunda dosis sólo llegó al 63 por ciento. Pérez lamentó que la población todavía no tome conciencia sobre la importancia de la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino. “Lo que queremos es que la población no crea esos mitos y pueda tomar la experiencia de la gestión 2015, 2016, 2017 que se puso a prueba la vacuna y se concluyó que no hay ninguna reacción excepto el dolor que, en sí, toda vacuna que se coloca produce esa reacción, pero más de eso no hemos tenido casos graves como para alarmar”, aseveró.

Esta gestión ya se comenzó a aplicar la primera dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano a las niñas nacidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010.

“Todo ese grupo poblacional tendría que visitar los centros de salud más próximos a su domicilio para recibir la vacuna y así cumplir con el esquema de inyección y recibir las dos dosis en esta gestión. En caso de que no haya mucha afluencia de este grupo población, vamos a tener que iniciar nuevamente la brigada de vacunación en las unidades educativas, que es donde más se capta”, finalizó Perz.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet