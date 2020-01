Rechazo generalizado en Tarija por anuncio de Morales de «venezonalizar» Bolivia

El gobernador Adrián Oliva Alcázar cuestionó ayer al expresidente Evo Morales Ayma, por su criterio de crear milicias armadas en Bolivia como ocurre en Venezuela, la autoridad tarijeña respondió que tiene que hablarse claro, lo que busca la exautoridad es un país con paramilitares.

“Qué está diciendo el Expresidente, que se arrepiente no haber tenido grupos paramilitares, porque pongamos el nombre claro a las cosas, milicia es un grupo irregular”, respondió Oliva, tras la firma de un convenio intergubernativo con el gobierno municipal.

“Ese grupo irregular que tiene armas y que actúa por la fuerza, es un grupo paramilitar, paramilitar de izquierda, paramilitar de derecha, pónganle ustedes el lugar que quieran, eso es lo que está diciendo el Expresidente”, agregó la Autoridad.

«Esa es la Bolivia que quería construir, creo que hay un concepto equivocado que desnuda de cuerpo entero a la exautoridad y la forma cómo pensaba en el gobierno y el poder, prosiguió al indicar que el criterio del Exmandatario tiene que ver con su frustración personal. Después de haber sido tan poderoso, tener que volver a ser un ciudadano común, de tener que vivir en las mismas condiciones que el resto, a algunos los confunde, y en este caso Morales debe estar confundido», prosiguió la autoridad tarijeña.

El gobernador declaró además que uno de los problemas que Bolivia enfrentaba era una polarización muy grande, además promovida desde el propio gobierno, que hizo mucho daño al propio Evo Morales y al país. “Nosotros queremos vivir en paz. Nosotros queremos que el sistema que nos rija sea la democracia, queremos elegir autoridades que se deban y dependan del mandato del pueblo, no de grupos irregulares, no de milicias, no de paramilitares, queremos autoridades que se deban a su pueblo”, arguyó.

Oliva, que declaró a la prensa después de varias semanas, añadió que los bolivianos quieren instituciones que las protejan, con leyes que cumplan todos empezando por quienes tienen el poder, una Bolivia con paramilitares, no es concebible.

El gobernador reiteró que siguen trabajando con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, esa alianza no fue puesta en discusión, sigue trabajando para avanzar y dialogar con todas las fuerzas políticas para construir un proyecto de futuro, “que es lo más importante”.

Es necesario conformar un nuevo gobierno que tenga una propuesta para el país, lo que implica conversar con todas las fuerzas políticas, sobre coincidencias y lo que proponen, “qué se quiere y hacia dónde se va, no es suma de partes, es una construcción más profunda”.

Diputado Lazarte

El hablar de milicias armadas muestra la verdadera personalidad del Expresidente Evo Morales Ayma, que además es una conducta no reciente, este asunto de las milicias, la estuvo trabajando hace bastante tiempo, según el Diputado Norman Lazarte Calisaya. “Le ha puesto otro nombre, no les llamó milicias, les dijo ‘organizaciones sociales’, no se olviden que tenía sus ponchos rojos, sus bartolinas, que no hablaban, atacaban de manera directa a quienes pensaban diferente”, acotó.

Si genera un grupo de choque, por usar un término, y no le pone arma en mano, claro le ha puesto nombre de movimientos sociales que dependían de Evo Morales, los bolivianos no podemos seguir aceptando este tipo de actitudes, que pretenden el enfrentamiento interno.

Seguramente que al Expresidente le gusta que corra sangre en nuestro país, porque ese es el único objetivo de esta clase de grupos que se pretende armar, no hay otro, es amedrentar, matar, de tratar conseguir las cosas de forma no democrática.

Repudiamos desde todo punto de vista estas declaraciones de Morales, pero también la tomamos como de quien viene, como dice el dicho, esta persona no tiene mayor repercusión en nuestro país, son declaraciones de alguien que sufre la falta de poder.

Asambleísta Lea Plaza

El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA) de Tarija, Mauricio Lea Plaza, afirmó el lunes que el llamado que hizo el expresidente, Evo Morales, a conformar milicias armadas del pueblo para sostener el proceso de cambio muestra su verdadero perfil antidemocrático. «Esto está mostrando el verdadero perfil antidemocrático que tiene Evo Morales, en el fondo nunca ha creído en la democracia, nunca ha creído en el funcionamiento de un país en base a la institucionalidad democrática, yo creo que es una persona que siempre tuvo una vocación autoritaria, antidemocrática», dijo a la ABI.

El domingo, la radio Kawsachun Coca difundió un mensaje de Morales, en el que amenaza con organizar «milicias armadas» si es que retorna al país.

Lea Plaza agregó que Morales desnuda la vocación de confrontación que tuvo desde su ascenso en la dirigencia sindical y que la mantuvo en su gestión de Gobierno. «Está claro que en su momento Evo Morales desarrolló su perfil sindical mediante la confrontación y tuvo un Gobierno de confrontación», agregó.

Presidente de la ALDT

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Guillermo Vega, pese a ser miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó no conocer la información que fue publicada en las últimas horas en varios medios.

Asambleísta del MAS

Al reconocer que no escuchó las declaraciones del Expresidente Evo Morales sobre milicias armadas, el Asambleísta por el MAS, Rubén Velasco Romero, respondió que contrariamente son los oponentes a este partido que empiezan a organizar grupos irregulares.

Los grupos irregulares que se organizan son los llamados “motoqueros”, grupos de choque de la “Unión cívica cruceñista, esos que se desplazan por todo el país, “las Resistencias de jóvenes que están en todos los departamentos, mencionó.

El legislador incluso manifestó que estos grupos se organizan a la vista de las autoridades que no les dicen nada, pese a que están afectando los derechos de otras personas. Negó que las organizaciones sociales sean grupos irregulares.

Al reiterar que no conoce las declaraciones de Morales, sostuvo que probablemente el Exmandatario se refirió al hablar de milicias al criticar a los activistas, “nosotros somos de la Revolución Democrática y Cultural, creemos en las urnas y ganaremos”, finalizó

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet