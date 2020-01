Proliferan los «brujos» en Tarija

Ante la proliferación de denominados brujos en el departamento, el Programa de Medicina Tradicional del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija pidió a la población no dejarse engañar por ellos, toda vez que no están reconocidos por la Ley 459. La información la dio a conocer la responsable de dicho programa, Raquel Ramos. “Lamentablemente hay muchas personas que están jugando con la conciencia de la población al ofrecerles rituales de buena suerte, atraer el dinero y amarres, que no van con la realidad. Recomendar a la población que no caigan ante estos hechos de brujería porque no están establecidos dentro de la Ley 459”, explicó.

De acuerdo a la Ley 459, las 5 especialidades reconocidas son la medicina naturista, medicina tradicional, parteros, hueseros y guías espirituales. De acuerdo a los registros del Sedes, esta última especialidad no existe en Tarija. “Nuevamente recalcar a la población que no se deje engañar porque en vez de que les den dinero, ustedes van a terminar dando dinero a ese brujo. Es importante también que vean que, si no es de nacionalidad boliviana y no es de la comunidad, no confíen en estas personas porque realmente son falsas”, dijo.

El pasado fin de semana, un brujo de nacionalidad peruana fue enviado a la cárcel de Morros Blancos acusado de robo y abuso sexual.

