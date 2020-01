Pese a haber renunciado asambleístas nacionales continúan sesionando y cobrando sueldos

Al menos seis parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) renunciaron tras la crisis del fraude electoral suscitado en las elecciones nacionales de octubre de 2019, sin embargo, ahora siguen sesionando y cobrando sus sueldos, así lo manifestó el diputado Norman Lazarte. Sin embargo, no fueron los únicos que renunciaron, sino también concejales y un alcalde Tarija.

“Me parece poco serio y hasta sin vergüenza que algunos parlamentarios, diputados, senadores, asambleístas, concejales e incluso algunos alcaldes manden una carta de renuncia pública o hagan pública una renuncia y luego digan: ‘no he mandado por escrito y ahora no mismo no renuncio’. Y, lamentablemente eso ha acontecido estos últimos meses en el país”, dijo el legislador.

Lazarte refirió que las parlamentarias Valeria Silva y Susana Rivera, expresaron su renuncia a través de medios de comunicación, e incluso en conferencias de prensa. No obstante, en las sesiones de la Cámara de Diputados aún se sigue tomándoles lista argumentando que éstas no presentaron una carta de renuncia escrita. “Esto ha sucedido con autoridades del Movimiento Al Socialismo que nos han demostrado una vez más la irresponsabilidad y la falta de seriedad con las cuales trabajan, nosotros no podemos tener esa clase de autoridades, tenemos que ser más serios en nuestro actuar”, exhortó.

Autoridades de Tarija

A nivel nacional, el 11 de noviembre de 2019 se conoció la carta de renuncia del diputado uninominal por Tarija, Ignacio Soruco, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en la que señalaba una renuncia irrevocable. Sin embargo, la mañana de este 13 de enero de 2020, la autoridad refirió no haber renunciado y dijo que dicha publicación era falsa porque fue realizada en Twitter, red social que, según él, no tiene.

El mismo 11 de noviembre de 2019, el senador del MAS, Milciades Peñaloza, también renunció indicando: “Asumo esta difícil decisión en un momento dramático de nuestra historia, donde es prioritario desactivar el potencial de violencia fratricida que hoy amenaza cerrar el ciclo democrático boliviano, ahogándolo en un baño de sangre”.

De esta manera fueron suscitándose la ola de renuncias, que hoy fueron ignoradas por los mismos protagonistas.

Otras renuncias

Además de las ya mencionadas, en redes sociales las concejales Ana Sorich y Raquel Ruiz hicieron lo propio. No obstante, pasada la crisis, obviaron esta situación y ahora siguen trabajando con total normalidad.

De igual manera, el 11 de noviembre circuló en redes sociales una carta del alcalde de Uriondo Álvaro Ruiz dirigida al Concejo Municipal de Uriondo, en la que establecía su renuncia al cargo. Sin embargo, hoy sigue cumpliendo sus labores cotidianas como ejecutivo de esa región tarijeña.

