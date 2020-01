Ministerio Público admite denuncia contra vocal electoral por falsedad ideológica

El presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Ervin Mancilla, informó que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada por supuesta falsedad ideológica por el informe remitido del Tribunal Electoral Departamental (TED) para que la actual vocal Ivón Martínez fuera habilitada en el proceso de selección de las ternas.

En el informe remitido a la comisión, se indicó que Martínez no fue funcionaria del órgano electoral durante el último proceso electoral, sin embargo, después de su posesión, cívicos y abogados observaron que la vocal fue parte de las últimas elecciones e hicieron notar que en la página del mismo órgano electoral se tiene una foto de Martínez participando de un simulacro de votación en un medio televisivo.

Mancilla, señaló con anterioridad que a la comisión llegaron dos denuncias, una de ellas solicitaba toda la información del proceso de selección de las ternas y otra específicamente contra la vocal del TED.

El legislador, remitió la denuncia ante el Ministerio Público, para que sea esa instancia la que investigue el caso y señaló, que fue notificado por la Fiscalía y anunció que durante la tarde de esta jornada se presentará para prestar su declaración sobre el trabajo que se realizó en la comisión de constitución.

El Legislador aseguró, que actuaron con total transparencia en el proceso de selección de las ternas para los vocales del TED.

El Asambleísta departamental, semanas atrás, explicó que Martínez fue habilitada dentro de las ternas, debido al informe remitido por el órgano electoral, y posteriormente fue elegida como vocal en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

Para el abogado Marco Cardozo, la vocal al haber sido parte del último proceso electoral, no tendría que haber sido habilitada para ser parte de las ternas y ahora no tendría que ser vocal del órgano electoral y explicó, que al haber trabajado en el TED en las pasadas elecciones de octubre, no cumpliría con el punto 15 de los requisitos solicitados por la comisión de constitución de la ALDT.

La vocal Ivón Martínez, en pasadas semanas, señaló a los medios de comunicación, que las personas que la cuestionan, estarían malinterpretando las cosas y ratificó que trabajó durante el último proceso electoral, pero explicó que estaba como consultora en línea y que no era considerada funcionaria pública, por lo que aseguro que no incumplió con ninguno de los requisitos.

Mancilla, señaló que en el mismo informe remitido por el órgano electoral, indicaron que dos de las postulantes trabajaron como consultoras en línea y fueron inhabilitadas del proceso de selección, pero de Martínez en el informe se indicó que no era consultora.

El abogado Marco Antonio Cardozo, explicó que el tener un contrato como consultor en línea, no significa que no sea funcionaria pública de la institución, sólo que no cuenta con beneficios sociales, ni tampoco con inamovilidad.

Con esa explicación, aseguró que Martínez no cumplía con el requisito 15 de la convocatoria. “No podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados que ocupen cargos de Ministras o Ministros, Viceministras o Viceministros, Secretarias o Secretarios de Gobiernos Autónomos Departamentales y Oficiales Mayores de Gobiernos Autónomos Municipales o cargos equivalentes, así como dirigentes nacionales o departamentales de organizaciones políticas. Tampoco podrán postularse aquellas personas que hayan sido designadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) en la administración de las elecciones generales de octubre de 2019”.

Copia del contrato del TED con Martínez

El abogado Marco Antonio Cardozo, envió una nota a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Nataly Vargas, una copia del contrato entre Ivón Martínez y el órgano electoral en las pasadas elecciones quien también, solicitó una copia de alguna certificación de pago a favor de Martínez y de dónde salieron esos recursos.

Cardozo, además, solicita copia legalizada del informe de recursos humanos, remitida al secretario de cámara y el informe remitido al presidente de la comisión de constitución de la Asamblea Departamental.

Osmar Arroyo/El Andaluz

