Ciudadanía critica postulación de «Tuto» Quiroga

Muchos ciudadanos están criticando a los políticos que prioricen sus intereses antes que los del pueblo, que luchó por recuperar la democracia, “los políticos están volviendo a equivocarse, algunos se salvaron de desaparecer y ahora reaparecen para dividir”.

La anterior apreciación es del exdirigente cívico, Teodoro Castillo, mientras que su colega, Juan Carlos Ramos, ironizó que los intereses de los políticos trascienden a los del pueblo, primero manifiestan sus candidaturas y no hay propuesta de gobierno.

El abogado Anibal Rodríguez atribuyó a la dinámica política el proceder de los políticos, “democracia y los intereses personales, de partido y proyecciones para su bienestar partidario”. El activista Gustavo Rodríguez manifestó: Los políticos no están entendiendo lo que está pasando, están reapareciendo viejos políticos que llevaron al país a la situación actual. Los políticos nuevos que aparecieron también cometen errores y ojalá reedireccionen su conducta, para el avance del país.

En contraste el Senador Fernando Campero afirmó que se ingresa a una etapa de mayor democracia, no habrá hegemonías absolutas, “la mayor participación permitirá mayor representación y la absoluta necesidad de llegar a acuerdos y consensos políticos”.

El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA) de Tarija, Mauricio Lea Plaza, afirmó que la candidatura a la presidencia de Jorge Tuto Quiroga fragmenta más el voto contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), en las elecciones nacionales. «Vemos con preocupación que una vez más las tendencias opositoras al MAS comiencen a fragmentar el voto, realmente creo que no aprendemos la lección de la historia, no aprendemos, todavía el MAS es una fuerza política que está asechando contra la democracia, no aprendemos que lo que hoy se necesita es unidad, tener un Gobierno fuerte, con suficiente gobernabilidad», dijo a la ABI.

El Legislador agregó que, durante 14 años del gobierno de Evo Morales, los frentes opositores al MAS no tuvieron la capacidad de articularse para enfrentar al régimen de turno.

