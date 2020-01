Asambleísta Cardozo: «Varios de los actuales candidatos desaparecieron durante el anterior régimen»

El Asambleísta Departamental por Yacuiba y dirigente nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Wilman Cardozo, aseveró que con Evo Morales Ayma y el Movimiento Al Socialismo (MAS) fuera del Gobierno Central «todos se animan lanzarse como candidatos a la presidencia de Bolivia» en las elecciones generales del 3 de mayo de este año.

La declaración se produjo luego de que Jorge «Tuto» Quiroga confirmará su candidatura a la presidencia de Bolivia, aunque no se sabe con qué sigla irá.

Además, dijo que antes de esta confirmación, Quiroga se desempeñaba como delegado de la presidente Jeanine Áñez Chavez ante la comunidad internacional, sobre todo para explicar el proceso gestado a partir de las elecciones fraudulentas del 20 de octubre de 2019, que culminó con la renuncia del ex presidente Evo Morales Ayma. «Para las elecciones de 2019, recuerdo que nos desanimaban y decían que solo en 2025 podríamos enfrentarnos al MAS, sin embargo, ahora todos se animan y se lanzan como candidatos a la presidencia, sabiendo que Evo y el MAS ya no están en el Gobierno», expresó Cardozo.

Así mismo, agregó que en un sistema democrático todos tienen el derecho de incursionar en la política, pero las condiciones en octubre de 2019 eran adversas, sobre todo para los opositores a Evo Morales Ayma, que se postularon como candidatos.

Del mismo modo, Cardozo destacó la presencia y valentía demostrada por Carlos D. Mesa Gisbert, como candidato a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana en las pasadas elecciones del 20 de octubre de 2019.

«Carlos Mesa fue el principal damnificado por el fraude electoral de 2019, puso su vida en peligro para enfrentarse al Gobierno Central y negarse a reconocer los resultados de las elecciones generales», sostuvo.

Al mismo tiempo, detalló que a partir de la postura firme de Mesa Gisbert, se estableció la resistencia ciudadana pacífica al fraude electoral, que produjo la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

También, Cardozo indicó que antes, durante y después del proceso electoral de 2019, varios de los que ahora aparecen como candidatos presidenciables, desaparecieron del escenario político adverso por el poder casi absoluto que ejercía Morales Ayma en Bolivia.

Por último, dijo, Carlos Mesa, continuó firme en su postura de defensa de la democracia, denunciando el fraude cometido en las urnas por el ex presidente y jefe del MAS. «Ahora todos creen que pueden ganarle al MAS, porque Evo ya no está en el Gobierno ni es candidato, sin embargo, pese a que tienen todo el derecho democrático de hacerlo, solo dispersaran el voto», acotó Cardozo.

Nuevo Sur

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet