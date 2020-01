Ex jefe nacional del MNR: «Los políticos no están entendiendo la lucha del pueblo boliviano»

En entrevista con este diario, el exdiputado y exjefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, Javier Campero Paz, admitió que los políticos, incluido él, no entienden todavía que el pueblo luchó por democracia y unidad que, de no lograrse, favorecerá al MAS.

NUEVO SUR: Qué opinión le merece la situación política actual de Bolivia…

JAVIER CAMPERO: Conflictiva, porque parece que la clase política, en la que me incluyo yo, no ha entendido el mensaje de la juventud de Bolivia, estamos en una circunstancia donde los intereses sectoriales, políticos y partidarios priman sobre el interés de la ciudadanía, lo que estamos jugando es que una segunda vuelta en la próxima elección sea inevitable, donde quizá el primer lugar lo gane el MAS, porque va haber nuevamente una bifurcación y dispersión de votos, y lo peor de todo es que aunque haya la segunda vuelta y lo que llamábamos oposición lo derrote al MAS, la Asamblea, el parlamento es conformado por la primera vuelta, eso quiere decir que el MAS tendría mayoría en la Asamblea nacional…

N S: Eso podría provocar ingobernabilidad…?

J C: Ojalá no, porque en el MAS ya hay una corriente muy poderosa que se han dado cuenta que tienen un proyecto político muy importante en el cual el Expresidente Evo Morales, lo perjudica, porque hay sectores que militan en el llamado proceso de Cambio que no tiene ninguna vinculación con el narcotráfico y son quienes han viabilizado el momento que estamos viviendo. La presidenta de la Cámara de Senadores, de Diputados han viabilizado la elección del Tribunal Supremo Electoral y una serie de otros pasos que el resultado lo estamos viviendo ahora. De lo contrario se hubiesen reunido en la plaza Murillo con sus dos tercios, rechazar la renuncia de Morales y seguiríamos en las calles peleando, entonces creo que quienes están madurando más son los del MAS, valga la redundancia. Espero que los diferentes candidatos que están por presentarse encuentren la posibilidad de no dispersar tanto el voto.

N S: Tuto Quiroga está dando a entender que va postular a la presidencia, qué opinión tiene de eso…

J C: Yo tengo una opinión muy personal, que no compromete la Tendencia “Víctor Paz Estenssoro”, al MNR no, porque resulta que no había sido militante pese a haber sido jefe nacional del mismo. Creo que Tuto es el mejor presidente que podríamos tener, no candidato, porque a Tuto le ocurre lo mismo que a Samuel, la gente no lo vota, pero es un hombre con experiencia, valiente, con grandes contactos internacionales, son condiciones para la coyuntura que se nos viene de cinco años, pero quien define es el pueblo, esperemos que esta vez también lo haga con inteligencia como lo demostró en la elección de octubre…

N S: Qué opinión le merece la actitud de Evo Morales, al parecer está “torpedeando” el proceso de transición en curso…

J C: Yo podría comprender que un hombre durante 14 años se acostumbre al poder, a ser el Rey, con una Corte, llena de cortesanos que lo adulan, que le dicen “papito eres el Rey” y de la noche a la mañana se queda sin nada, entonces debe ser un cambio terrible que psicológicamente influye en él. Si hubiera sido inteligente o asesorado por personas inteligentes, no debía haberse presentado a las elecciones 2019, hubiese pasado a la historia como un presidente increíble y hubiera tenido la oportunidad de volver en cinco años, pero no actuó así, por ese excesivo apego al poder y ahora que no lo tiene, debe ser embromado…

N S: Qué opinión tiene de la postulación de Carlos Mesa…

J C: Es un hombre que ha jugado un papel vital e importante en todo este proceso, fue el factor por el cual logramos sacar del gobierno a Evo Morales, tiene sus derecho y ojalá cambie algunas formas de actuar, es una buena alternativa, pero que entienda que los dos millones de votos que ha sacado no eran para él, eran en contra de Evo, que aprecie ese voto del pueblo y sepa jugar la circunstancia actual, pero mientras mayor cantidad de candidatos haya, mayor favor le haremos al MAS, que es un peligro para la democracia, hasta cierto punto, porque veo desde afuera un proyecto del MAS, absolutamente desvinculado, en el corto plazo, de Evo Morales.

N S: Un grupo radical del MAS a anunciado que va dejar la resistencia pacífica a partir del 22 de enero, cree que puedan generarse algunos hechos de violencia en El Chapare, Cochabamba…

J C: No creo, Chapare es un foco que hay que resolverlo desde otro punto de vista, el resto del país ha comprendido que estamos viviendo en democracia, hay que fortalecerlo con proyectos, no van entrar en ese juego que no beneficia a nadie ni al MAS, si el MAS tiene un proyecto político, con actitudes de violencia lo va perdiendo, el que más va perder con esa actitud es el propio MAS…

Postulación de Lema fue un error político

N S: Qué pasa con el MNR, porque esas corrientes, esa división…

J C: El MNR en realidad está dirigido por Chichi Siles y compañía y un grupo tradicional movimientista antes de que se presentara las elecciones formamos una Tendencia democrática “Víctor Paz Estenssoro” para exigir la democratización interna del MNR, no tiene dirección democrática, no ha cumplido ni estatutos ni Ley de Partidos, lastimosamente no se nos tomó en cuenta, después hicimos el planteamiento de que no habría que participar en las elecciones, primero se hacía el juego al MAS, dispersando el voto y dos, corríamos riesgo de perder la sigla y ocurrió eso (…). En este momento ningún dirigente del MNR tiene vigencia legal ni legítima, eso vamos a tener que solucionarlo…

N S: Quién ha hecho que Virginio Lema sea candidato en octubre y porque fue él, el candidato…

J C: La verdad que desconocemos, nos ha parecido un error garrafal, yo lo conozco a Virginio, fuera de tener mis apreciaciones de tipo personal, el error fundamental ha sido político, participar en una elección donde había otro tipo de voto, el voto no era a favor de Mesa (Carlos) sino, en contra de Evo Morales, entonces no se podía votar por otro partido, sino porque representaba el voto útil del “No Morales”, prueba clara que el MNR no llegó al 1% de votos, el compañero Castellanos (Fernando) candidato a diputado por una circunscripción que la perdió, sacó más votos en su circunscripción que Lema en todo el departamento de Tarija, es un absurdo y eso es un error político…

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet