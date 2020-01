Ven necesidad de reestructurar Colgio de Abogados de Tarija

El abogado David Galdo, como colegiado, señaló que hay una necesidad de que se pueda refundar o reestructurar el Colegio de Abogados en Tarija.

El profesional dijo que en los últimos años y con el cambio de Gobierno se vieron hechos lacerantes en el país, y muchas veces las cosas se fueron distorsionando.

La justicia fue cuestionada en varios momentos, incluso la propia elección de las autoridades judiciales, pero el Colegio de Abogados no se pronunció en ninguno de esos momentos, cuando debería representar a todo su colegiado y guiar a la población y remarcó, “tienen que entender los colegiados que existe un colegio de abogados, un ministerio de Justicia, e instituciones representativas que deberían haberse pronunciado en su momento».

Galdó explicó, que la actitud de representar, es aclarar, orientar, refutar algunas coas, que la gnte entienda que se debe implementar otro sistema.

En cuando a la justicia, el Abogado mencionó que existen hacinamiento en la cárcel de Tarija, y por lo menos un 89.5 por ciento de los privados no contarían con una sentencia ejecutoriada y algunos casos fueron echados al olvido.

Galdó señaló, que la ley de descongestionamiento y la ley de abreviación en la práctica no resuelven la carga procesal, la regla de libertad.

“Considero que el colegio de bogados deberían pronunciarse hace mucho tiempo, han fracasado”, expresó.

Galdo, dijo que si no existe un cambio de actitud o no se reestructura el colegio de abogados, otros profesionales tomarán la representación del sector ante la sociedad, al punto de que incluso se podría conformar una asociación, porque no se sienten representados por el colegio de abogados.

Osmar Arroyo/El Andaluz

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet