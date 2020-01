«FEJUVE masista» pide a la FEDJUVE hacer congreso

El secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Windsor Colque, presentó ayer una carta de manera formal en oficinas de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), solicitando que pueda convocar a un congreso para que se pueda renovar la dirigencia.

Colque, explicó que la actual dirigencia de la Fedjuve estaría prorrogada en su gestión por alrededor de 10 meses y advirtió que si no convocan a un congreso, los barrios y Fejuve Cercado se autoconvocarán para elegir a un nuevo directorio.

Colque explicó, que la dirigencia a la cabeza de Edwin Rosas, habría aprobado modificaciones al estatuto “entre gallos de media noche” para ampliar la gestión de dos a tres años, por lo que consideran que no tiene la legitimidad necesaria y remarcó, que la gestión de la dirigencia es solamente de dos años, incluso a nivel nacional.

Colque lamentó, que durante la gestión de Rosas no se tenga beneficios para los barrios, razón por la que la Fejuve Cercado decidió presentar la carta.

El secretario general de Fejuve Cercado, indicó que conversaron con la mayoría de los dirigentes de los distritos y decidieron que si no hay una respuesta inmediata por parte de Fedjuve a la nota, ellos convocarán a un congreso para elegir a la nueva dirigencia.

La primera nota debe ser respondida entre 24 y 48 horas, por lo que Colque anunció que éste viernes presentarán una segunda nota y si esa no es respondida, se hará la entrega de una tercera carta el martes de la próxima semana, en caso de que no se tenga una respuesta favorable a las solicitudes, a partir del próximo jueves, indicaron que comenzarán a autoconvocarse para realizar el congreso departamental de los barrios y agregó, que no se puede permitir que algunos dirigentes sigan sirviendo a la Alcaldía o a la Gobernación.

Colque remarcó, que durante fines del 2019 se evidencio una crisis económica en el departamento que afecta a todas las familias, sin embargo, se priorizaron obras millonarias como el mástil o un puente millonario.

Para Colque, la dirigencia de la Fedjuve dio el visto bueno para la ejecución de esas obras.

Con respecto al tiempo de gestión, señaló que el directorio de la Fedjuve, con la dirigencia que está alineada con ellos, les permitió cumplir una gestión de tres años, pero con los que no están alienados una gestión de sólo dos años.

Colque, también denunció que se cometieron irregularidades en procesos de elección en las dirigencias de barrios, dijo que en el caso de Tabladita II hubo poca gente que participó de las elecciones de la junta vecinal, pero fue la Fedjuve quién avaló y posesionó a una nueva directiva.

El dirigente vecinal, dijo que el congreso debería realizarse en febrero.

Osmar Arroyo/El Andaluz

