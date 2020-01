En Villa Montes asaltan a mochilero colombiano que viajaba con su gato

Jhon Alexander Galvis Velásquez, es un colombiano de 37 años que realiza una “cruzada de fe” por Sudamérica, junto a su gato “Bella”. Hace seis meses llegó a Bolivia y se disponía a continuar rumbo a Paraguay, cuando fue sorprendido por dos antisociales en Villa Montes, el pasado 6 de enero, quienes le robaron el celular y algunas pertenencias.

Es la primera vez que le ocurre esto a Galvis, desde que inició con su viaje en agosto de 2018, afortunadamente no sufrió ningún daño físico, aunque perdió una de sus herramientas principales, el celular. “Perdí un registro de vida, fotos, videos, pero gracias a Dios no hubo nada que lamentar, la salud es lo más importante”, sostuvo.

Jhon realiza este viaje llevando un testimonio de cambio de vida, partió desde su natal Bogotá, en Colombia, recorriendo hasta ahora Ecuador, Perú y Bolivia, ayer tenía planificado seguir hacia el país de Paraguay.

“Soy una persona resocializada, he llegado aquí por fe, porque lo que me mueve es la fe de que papá Dios está conmigo siembre y no me falte nada”, acotó el Mochilero.

Galvis tiene como compañero de viaje a un gato, “Bella”, que lo viene acompañando desde hace 11 meses. “Se llama Bella pero es macho, pero se llama así porque es una bella criatura”, explica entre risas.

Su objetivo es poder recorrer 8 países de Sudamérica y “hacer un millón de amigos”; durante su estadía por Bolivia, recorrió varias ciudades y participó de diversas actividades, incluso fue entrevistado por medios y cadenas nacionales.

Finalmente, y a pesar del impase que tuvo en Villa Montes, Jhon y Bella se llevan un grato recuerdo de Bolivia, agradecidos por el cariño que les brindó la gente, la calidez y haberles extendido una mano amiga. “Nos llevamos a Bolivia en el corazón, gracias a toda esa gente linda, ojalá de retorno podamos pasar nuevamente por aquí a saludarlos”, añadió Galvis.

En la red social instagram se puede apreciar las fotografías de los viaje que comparte junto a su compañero felino, que ya cuenta con bastantes seguidores en el perfil “El gato mochilero”.

(El Andaluz/Yacuiba)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet