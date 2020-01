Vendedoras piden destitución del Administrador del Mercado Central

El Mercado Central se tornó un lugar de conflicto entre los comerciantes y la administración del mismo, debido a que no logran ponerse de acuerdo en cuanto a los espacios del mismo, una vendedora denunció abuso de autoridad por parte del administrador del Mercado, Gonzalo Duran, por otra parte Duran indicó que debido a ser un lugar turístico concurrido por los visitantes se necesita orden y limpieza.

Los afectado denunciaron favoritismo y mal manejo por parte de Duran, asimismo indicaron que avisaran al alcalde para que den pronta solución a estos problemas. El problema se generó cuando a una comerciante de la tercera edad se le pidió que mueva su puesto ubicado en la plaza del mercado al tercer piso, ante el desacato la intendencia retiró sus pertenencias.

Gritos amenazas y un ambiente tenso se vivó el pasado lunes, El Andaluz escucho a las partes involucradas en el conflicto.

Adán Peralta, secretario de la organización del Mercado Central, indicó ante la situación de las vendedoras que se comete un abuso de autoridad, “este es un caso de discriminación, lo que les esta pasando es un atropello” afirmó, las subieron al tercer piso y es un sauna, no existen condiciones para vender explicó ante EL Andaluz.

Como Directorio explicó que apoyaran a las compañeras, las mueven de su lugar sin autorización indicó, “es la primera vez que veo que levantan los puestos así, siempre mandan notificaciones”, dijo.

En diciembre del año pasado Peralta denunció que en cierto espacio prohibido por la administración no dejaron a vendedoras asentarse, pasadas las semanas quisieron instalar una caseta de la UAJMS (Universidad Autónoma Juan Misael Saracho), lo que asu criterio muestra otro ejemplo más de abuso de autoridad. “El señor Gonzalo Duran no da mejoras, el alcalde Rodrigo Paz se ha equivocado al designarlo” indicó Peralta quien también afirmó que los once mercados de Tarija pedirán su destitución con el motivo de que no cumple las normas y realiza abuso de autoridad.

El secretario de la organización del Mercado Central apuntó que ya tiene varios antecedentes por mal manejo en la terminal de buses y el Mercado Central.

Una de las afectadas, Domitila Jerez declaró su inconformidad “Ahora se va enterar todo el mundo, nosotras vendedoras de la tercera edad porque tenemos que estar arriba en el infierno, nos quieren ubicare en un lugar donde no estorbemos, el administrador quiere hacer lo que quiere, yo le voy a decir eso porque tengo audiencia con él”.

Jerez indicó que no se respeta el Mercado y todos hacen lo que quieren, según ella ocupaba un metro y medio en la planta baja, la intendencia cargó sus cosas y las subieron al tercer piso.

Jerez admitió que recibió dos notificaciones, reclamó que nunca obtuvo una tercera. Causó mucha molestia en Jerez que levanten sus cosas cuando entre las mismas tiene hasta dinero, también lamentó que otras personas gozan de favores del administrador.

Jerez explicó que el piso de arriba es muy caliente y las condiciones no son las idóneas, asimismo se definió como una personas que creció en el Mercado Central y que ya nadie comparte los valores ni respeta el mismo. “Si me suben me volveré a bajar”, finalizó.

Por su parte el administrador, Gonzalo Duran, explicó que no se realizó ningún decomiso, ni abuso de autoridad. “Todos los años se realiza una feria navideña, y la plaza la ocupan para que diferentes personas vendan sus productos», apuntó que Peralta ordenó que las personas se queden abajo” apuntó el administrador del Mercado Central.

Duran comentó que se pidió a la intendencia que dejen la zona preparada para que exista orden y los turistas puedan ver un lugar limpio y ordenado. Desconoció autoridad alguna por parte de los representantes de las vendedoras. “Este es un mercado icónico y punto de referencia del turismo, tenemos que tener orden”, dijo,

Toda la gente que está realizando problemas será sancionada por el reglamento que aprobaron los mismos mercaderes, en cuanto a Domitila Jerez explicó que se le avisó al menos unas cinco veces para que suba al tercer piso.

Existen diferentes ferias que se realizan en el mercado, una de ellas es la Feria de Libros Ají de Letras, o también adoraciones por las fiestas, por lo que se necesita un ambiente propicio.

Duran explicó que se otorgan tres notificaciones para avisar a los mercaderes que infrinjan las normas, sin embargo, apunto que cuando los comerciantes infringen su espacio de trabajo se procede a retirar sus puestos sin notificación alguna. “Cuando sale fuera de su puesto como en el caso de la Plaza no hace falta que pasemos notificaciones se actúa de oficio ya directamente la intendencia con la dirección de mercados para retirar esta gente y eso es lo que se está haciendo”, finalizó.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

