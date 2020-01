YPFB y SIB firman acuerdo de intenciones para contratación de profesionales idóneos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) firmaron un acuerdo de intenciones para la selección y contratación de ingenieros idóneos que desempeñen funciones en la estatal petrolera.

El presidente de YPFB, Herland Soliz, y el presidente de la SIB, Carlos Ballón, suscribieron el viernes el Convenio de Cooperación Interinstitucional en un acto realizado en la sede de esa organización de profesionales. «Este tipo de acuerdos va en concordancia con la transparencia en cada una de las acciones que realiza YPFB en pos de lograr mayor eficiencia e idoneidad de sus trabajadores con la finalidad que se herede al próximo gobierno el camino expedito para avanzar sin mayores contratiempos», señala una nota de prensa de la compañía estatal.

El representante de la SIB agradeció la apertura de YPFB por las acciones dirigidas a fortalecer la transparencia de la empresa más importante de Bolivia.

Por su parte, el presidente de YPFB señaló que ese acuerdo se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1449 del ejercicio profesional de los ingenieros, además de la consolidación de la cooperación mutua con la SIB en el ánimo de respaldar la meritocracia. «Había un semillero de YPFB que culminó el 31 de diciembre, donde la elección de los beneficiados se realizaba con fines políticos y elección a dedo, ahora queremos hacer meritocracia para los ingenieros que trabajen la empresa de todos los bolivianos», manifestó Soliz y anunció que ya se preparan los perfiles para que la SIB apoye a la estatal petrolera en la selección de los mejores ingenieros.

Brasil pagó adelantado por gas que todavía no recibió

Brasil pagó por adelantado a Bolivia en el gobierno de Evo Morales Ayma, por gas natural que no recibió y que los bolivianos tienen que enviar, sin embargo, no hay información precisa de cuánto pagaron los brasileños y cuánto de gas adeudan los bolivianos. “Hay información que nunca se nos brindó como país, como departamento productor, sobre el negocio del gas con Brasil, este país pagó por anticipado por gas que no ha recibido”, declaró el Diputado Edgar Rendón, al criticar al anterior ministro, Luis Alberto Sánchez.

El nuevo gobierno asumió una situación muy delicada, hasta el momento no existen cifras oficiales de cuánto se debe a Brasil en términos de volúmenes de gas, por la fórmula del contrato el “takeorpay” que quiere decir o tomas o pagas, de acuerdo a Rendón.

El contrato con Brasil se prolongó por 70 días, el parlamentario espera que las negociaciones con Bolivia permitan ampliar por más tiempo la exportación, en base a información real de ambas partes, de forma de pagar la deuda y a la vez seguir exportando.

