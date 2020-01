Venta del SOAT en Tarija alcanzó al 40%

La responsable de seguros UNIVida en Tarija, Mildre Corrales, informó que, hasta la semana pasada, apenas el 40% de los propietarios de vehículos adquirió el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020.

«Lamentablemente no hemos llegado a las metas esperadas, ahora estamos con el 40 por ciento del total programado, es decir que nos falta todavía. Hay muchos propietarios de vehículos que no se acercaron, nosotros llamamos a los propietarios de vehículos a que se acerquen a nuestras oficinas, puntos habilitados o entidades financieras para adquirir su seguro», informó.

Corrales agregó que en el departamento de Tarija se tienen registrados unos 113.000 vehículos y la aseguradora tiene como meta llegar por lo menos a 80.000 unidades, pero por ahora vendieron unos 40.000 seguros. «Tenemos como meta llegar al 80 por ciento, recién vamos al 40 por ciento, esperamos que con los controles que se hará con Tránsito los conductores se concienticen, no se molesten al pararles en algún control y adquieran el seguro», agregó y añadió que el precio del seguro es desde 87 bolivianos para un automóvil particular hasta 3.700 un bus, no varió desde 2017. Se pudo verificar largas filas en los diferentes puntos de venta del SOAT instalados en la avenida Las Américas de la ciudad de Tarija.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet