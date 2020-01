TED invitará a instituciones regionales para que sean observadores de las elecciones

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Nataly Vargas, anunció que esa institución y sus pares de otras regiones deben invitar a las instituciones regionales para que sean observadores en las elecciones generales previstas para 2020. «En la reunión nacional hemos observado que es necesario que exista una plataforma local para hacer la observación electoral, vamos a coordinar con todos los vocales para invitar a las instituciones tarijeñas como el Comité Cívico, universidades (…), para que nos acompañen en la observación electoral», informó a los periodistas.

Vargas adelantó que los observadores podrán constituirse como delegados en las mesas de sufragio, para que sea una de las elecciones más transparentes de la historia y agregó que la directriz nacional es que el proceso tenga la mayor transparencia para darle la mayor legitimidad, al Órgano Electoral y a los resultados de las elecciones. «Todos los tribunales departamentales electorales van a ser dotados también de un experto de Naciones Unidas para que nos acompañen en Sala Plena durante todo este proceso, que podría llegar a mediados de enero», adelantó.

Caso Vocal

La vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Ivon Martínez, admitió haber trabajado como consultora en la gestión de las exautoridades de esa institución e indicó que eso no le impedía postularse a una vocalía. «He trabajado como consultora en línea, el consultor en línea es una figura contra actual, entra dentro de la figura de la Ley 181, que es de adquisición de bienes y servicios, la Ley 2027 en el artículo 5 y 6, habla de los servidores públicos, quienes son y quienes no, y el consultor en línea está dentro del artículo 6 habla de que no es un funcionario público», informó a los periodistas.

En las últimas horas el representante legal del pueblo Weenhayek, Marco Cardozo, denunció que Martínez no cumplió con uno de los requisitos de la convocatoria para la selección de vocales electorales, que era no haber trabajado en el TED en los últimos comicios, que fueron anulados por fraude, y pidió su renuncia al cargo.

Martínez advirtió que no renunciará al cargo y que dejará que sean las instancias legales las que definan su situación. «Si yo me encontrara en una causal que justifica mi renuncia, que yo evidentemente he presentado documentación falsa, que yo he omitido presentación documentación, que yo obviado algún requisito o que yo tengo alguna militancia, yo me aparto, pero no es mi caso», sostuvo.

Nuevo Sur

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet