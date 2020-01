Golpean a joven casi hasta matarlo

El sábado en horas de la madrugada, entre las 03:00 y las 03:30, alrededor de cinco jóvenes golpearon a otros dos y a uno de ellos lo golpearon hasta casi matarlo, ahora el más afectado, identificado con las iniciales S.A. de 20 años, está internado en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital General San Juan de Dios, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Nuevo Sur buscó información oficial, pero algunas autoridades policiales indicaron que no podían emitir información al respecto, ya que las investigaciones continuaban, por lo que todos los datos son extraoficiales.

El hecho

Ocurrió entre las 03:00 y las 03:30 de la madrugada de este sábado 4 de enero, cuando los jóvenes salieron de uno de los locales nocturnos que están a pocas cuadras de la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija y a pocas cuadras del Comando Departamental de la Policía Boliviana.

No se conoce bien cómo inició la reyerta, pero se presume que otros transeúntes llamaron a la Policía y además filmaron el momento.

Tras el arribo de funcionarios policiales, los jóvenes agresores se dieron a la fuga y hasta ayer no lograron detener a ninguno de ellos, porque las imágenes de las filmaciones no eran muy claras como para identificarlos.

Los golpes fueron tan duros, que el joven tras ser primero trasladado a la Sala de Emergencia del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJDD, fue remitido a la Sala de Terapia Intensiva, donde permanece actualmente, en estado inconsciente.

No se conoce si los jóvenes son menores o mayores de edad, porque no se pudo conocer la identidad de ninguno de ellos, pero sí se pudo conocer que se continúa investigando y en la búsqueda de todos los implicados en este caso de presunto intento de homicidio.

Para hoy se espera un informe policial más detallado sobre este hecho, que conmocionó a los familiares de los jóvenes agredidos, especialmente del joven que está internado en terapia.

