Califican de positiva obligación de candidatos a debatir

El pasado 31 de diciembre, la presidenta Jeanine Áñez presentó el proyecto de ley que obligaría a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a debatir, en el marco de la campaña electoral, esto con el objetivo de promover el voto informado a través del debate público y obligatorio entre los candidatos y para saber cuáles son las propuestas que tienen.

Esta propuesta, que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALD) y que será tratada dentro de los próximos días, fue catalogada de positiva por el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, quien, a su vez, la calificó de ser una iniciativa necesaria dentro del marco democrático, tanto en el ámbito nacional como subnacional.

“Estoy plenamente de acuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional y espero que el Parlamento y los diferentes grupos políticos no piensen en sus intereses individuales, sino que piensen en la necesidad de que el pueblo defina de buena manera, cuáles son las mejores propuestas y quiénes son los mejores candidatos”, señaló Paz.

Para el Alcalde tarijeño, el darle obligatoriedad al debate entre candidatos permitirá dotar de un nuevo perfil a la democracia boliviana, donde los ciudadanos puedan escuchar, conocer y debatir las ideas propuestas por los candidatos, esto dentro de la nueva democracia que se está construyendo en Bolivia. “Creo que habría que darse este aditamento propuesto en la ley que es en favor de nuestra versión democrática boliviana, esta nueva democracia que está construyendo, donde aquellos que vayan a ser funcionarios públicos electos por el voto popular, tengan la obligación de presentarse, debatir y generar una suerte de escenario para que la población pueda definir qué propuesta o qué persona es el mejor candidato o candidata para ocupar un espacio en el servicio público”, explicó Paz.

La asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA) de Tarija, Lourdes Vaca, calificó de altamente positiva la propuesta de ley presentada por la presidenta Jeanine Áñez para obligar a debatir a los candidatos a presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. «Me parece altamente positivo, es una buena forma de transparentar y ver la capacidad de los actores políticos para mostrar el plan de Gobierno por el que la gente tiene que votar, antes no se hacía eso, porque don Evo Morales no le gustaba debatir, tenía el monopolio del poder y consideraba que el debatir era bajar en las encuestas», dijo a la ABI.

Vaca aregó que esa norma debe ser ampliada para todos los candidatos a autoridades nacionales y subnacionales. «Esto debe ser ampliado para senadores, diputados, alcaldes, gobernadores y asambleístas, creo que es una forma de mostrar capacidad. Esto la profundiza y la hace mucho más transparente a la democracia, así elegiremos autoridades que no sean levanta manos en el caso de los legislativos», agregó.

El asambleísta de UDA, Mauricio Lea Plaza, afirmó que se debe identificar bien las variables para que se den los debates, el procedimiento y metodología. «Pero el concepto es el adecuado, es un avance democrático. Me parece muy pertinente la propuesta de la Presidenta, creo que es un mecanismo claro para generar una discusión programática en las elecciones, para que los candidatos puedan mostrarse en su real dimensión», agregó.

