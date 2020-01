Economista tarijeño: «Morales dejó la economía de Bolivia al borde de una crisis»

El gobierno del MAS que renunció en noviembre dejó al país al borde de una crisis económica por los problemas que vinieron arrastrando desde hace unos 5 años, y que no pudieron ser resueltos como el elevado déficit fiscal. “Nada que ver, los problemas vienen desde hace 5 años atrás, más bien el actual está heredando los problemas y es un gobierno transitorio, el día de mañana todo este problema heredará quién estará de gobernante”, aclaró el Economista, Gabriel Gaite Úzqueda.

La declaración surgió ante la pregunta sobre las versiones de gente afín al MAS, de que la economía del país empieza a tener problemas debido a la salida de Evo Morales Ayma. Para Gaite, las dificultades no se resolvieron y por el contrario se fueron complicando. «Hay aires de crisis en la economía, no estamos todavía en recesión económica, hay recesión cuando el PIB (Producto Interno Bruto) tiene tasas negativas de crecimiento, es decir va decreciendo», explicó el también docente universitario.

«El PIB está en bajada, en reducción, tal es así que del 2019 llegará a 2 o 2.5% de crecimiento, el más bajo de los últimos 10 a 12 años, por otro lado, hay graves desequilibrios macroeconómicos, la economía tiene que ser mirada como un paquete», explicó Gaite.

«Hay déficit fiscal, los ingresos son menores a los gastos, es el quinto año consecutivo de déficit fiscal, eso es grave, para pagar estos gastos el gobierno recurrió al préstamo internacional y al uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN)» siguió explicando.

«Por otro lado, la balanza comercial del país continúa negativa, las exportaciones son menores a las importaciones, cuarto año consecutivo de déficit comercial, hay lo que se llama “déficit gemelos”, déficit fiscal y déficit comercial», agregó el Economista.

«Esto también tiene relación con otras variables de importancia como las RIN que están utilizándose para pagar las importaciones, las deudas y otros compromisos, de 15 mil millones de dólares, las RIN bajaron a 6 mil millones, solamente desde el 2014. Las RIN son la caja de ahorro que tiene el país, incluso para mantener el valor de la moneda, el tipo de cambio, entonces ya estamos llegando a niveles rojos en cuanto a las RIN y eso es peligroso, lo mismo pasa con el endeudamiento que cada vez es mayor», prosiguió Gaite.

«Todos esos factores están entrelazados, no hay divisas, no aumentan las RIN, no hay más exportaciones, no se generan divisas. Es un panorama muy delicado de la economía, si bien no hay crisis, es necesario pensar en resolver todos los desbalances macroeconómicos. De lo contrario la economía puede llegar a un momento de enormes problemas y esto unido al problema político en el país que aún no se resuelve, pueden generar un panorama mucho más preocupante todavía», finalizó el Observador.

Pedido

Varios sectores están pidiendo que el Expresidente Evo Morales Ayma, este 22 de enero, informe cómo dejó la economía del país cuando se fue, el MAS tiene un criterio diferente al actual gobierno sobre cómo quedó la economía en noviembre del año pasado.

Con el informe vamos a saber en qué situación económica quedó el país, por ejemplo, dicen que el PIB está por debajo del 4%, nosotros tenemos este porcentaje en base a informes del Fondo Monetario, la Celap y otros, según el activista del MAS, Nelson Aguilar.

En el parte de hidrocarburos se hablaba de 10 TCF (Trillones de Pies Cúbicos) ahora el actual gobierno dice 8 y menos todavía, es necesario que Evo Morales informe cómo dejó la economía tras 14 años de gestión, insistió el activista.

Será necesario contrastar esa información con los datos que ahora maneja el actual gobierno, Morales debe informar de manera documentada, prosiguió al indicar que el expresidente tendría que recabar informes de los Ministerios pese a las dificultades existentes.

