Intendencia clausuró mataderos clandestinos

El Intendente Municipal, Ronald Miranda, informó que el 31 de diciembre la Intendencia Municipal, en sus controles rutinarios pudo evidenciar la existencia de mataderos clandestinos, donde el operativo se lo habría realizado en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), donde se habría evidenciado que se estaba faenando en estos lugares. “La Intendencia Municipal, muy responsablemente hizo sus controles rutinarios en la cual entes de ayer se evidencio mataderos clandestinos, se hizo un operativo conjuntamente con SENASAG, donde evidenciamos que se estaba faenando en ahí”, expresó Miranda.

Además, el Intendente señaló que son domicilios particulares que estarían cercanos al Matadero Municipal, donde al tocar la puerta de estos mataderos clandestinos primeramente no habrían querido abrir la puerta, pero posteriormente habrían abierto e ingresado donde pudieron evidenciar que existían viseras y observaron que se habría estado faeneando cerdos en situaciones muy precarias donde posteriormente se procedió a la clausura de estos mataderos clandestinos.

Así mismo, el Funcionario indicó que se habría puesto un antecedente muy sólido para que la gente no vuelva a incurrir en estos delitos, a su vez dijo que el SENASAG, estaría presentando una demanda formal ante el Ministerio Publico, contra estas personas por atentar contra la salud de población. “Estas personas aparentemente faeneaban y exponían estos cerdos a la venta, entonces no había las garantías mínimas de salubridad para que las personas que acudían a comprar y no contaban con el sello del Matadero Municipal”, aseveró Miranda.

Del mismo modo, la Autoridad explicó que procedieron a la clausura de estos mataderos clandestinos y que estarían con el precinto del SENASAG, y que esto sería para sentar precedente, donde califican este operativo de exitoso por parte de la Intendencia Municipal, como así también del SENASAG. “Esto ha sido en cercanías del Matadero Municipal, alrededores que están detrás del Matadero Municipal, donde hemos sorprendido infraganti a la gente que esta faenando ilegalmente, sin ninguna garantía para población porque se estaba faenando en condiciones precarias”, manifestó Miranda.

Por otro lado, señaló que estos mataderos clandestinos serian reincidentes donde la Intendencia Municipal, ya habría procedido anteriormente a notificar que no incidan en estas situaciones pero que sin embargo no obedecieron las notificaciones, dijo que ahora el Ministerio Publico, hará las investigaciones pertinentes ya que existirían las pruebas y estarían evidenciadas en fotografías.

