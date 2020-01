Bolivia podrá exportar menor cantidad de gas a Brasil sin necesidad de pagar multas

Con el acuerdo temporal firmado entre Petrobras y el gobierno boliviano el fin de semana, Bolivia exportará menos gas al establecido en el contrato que se prolongó durante 20 años y que este 31 de diciembre estará llegando a su final. De 30 MMcd se enviarán solamente 19 MMmcd.

El acuerdo establece que Bolivia seguirá exportando a Brasil una cantidad de 19 Millones de metros cúbicos por día (MMmcd) durante 70 días, exentos de penalidades de ambas partes, confirmó el Secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo. «Si se exportaran cantidades mayores al volumen diario mencionado, irá a amortizar la deuda boliviana con el Brasil producto de la aplicación de la fórmula ‘o lo tomas o pagas’, ese gas natural que tiene pagado Brasil y no ha retirado», explicó.

Consultado de cuánto adeuda Bolivia por ese gas natural que Brasil pagó y que los bolivianos no entregaron, Castrillo contestó que todavía no hay precisiones, aunque se estima una cantidad superior a 1 TCF (Trillones de Pies Cúbicos Día). Esto tienen que conciliarlo Brasil y Bolivia, sin embargo, seguramente el nuevo presidente de YPFB, ErlanSoliz está conversando y negociando, sin embargo, lo importante es el acuerdo temporal para la venta de gas por 70 días más, según Castrillo, respondió. “Bolivia no está en la incertidumbre de qué iba a pasar el primero de enero del 2020 tras la conclusión del contrato de hace 20 años, tenemos un nuevo acuerdo que prolonga el contrato con Brasil 70 días más, tiempo que permitirá seguir negociando con Brasil”, afirmó.

En esta negociación Bolivia estará buscando firmar otro contrato o una adenda por un plazo mucho mayor que dé certeza, certidumbre a todos los bolivianos, pero sobre todo a departamentos productores de hidrocarburos como Tarija.

El precio del gas durante los 70 días de prolongación del contrato, será el vigente del contrato original que indexa el precio del gas natural al costo internacional del barril de petróleo, es decir que tiene fluctuaciones. “Hoy puede estar el precio del gas por encima de los 5 dólares el millón BTU o después puede bajar un poco, el precio está en función al precio internacional del petróleo”, informó Castrillo que estuvo en el acto de firma de la adenda con Petrobras.

Consultado si Bolivia está en condiciones de exportar gas a Brasil mucho más allá de los 70 días, Castrillo contestó que de momento sí, aunque con los nuevos acuerdos Bolivia tiene que adecuarse a la capacidad racional que tiene de producir y exportar.

Fernando Barral Zegarra

