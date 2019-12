Masistas manifiestan descontento con reunión de Morales con «roscas»

Descontento y enojo en las bases del MAS por las reuniones en Argentina del dirigente principal de este partido, Evo Morales Ayma, con gente supuestamente del Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) pero que antes eran de partidos de la derecha.

“Hoy los que son de la derecha nos manejan a los del MAS, eso es el ‘empute’, que nos dejen manejar a los masistas”, declaró molesto el Diputado por este partido, Alex Mamani Huarachi al referirse a la reunión de Morales con dirigentes como Carlos Acosta Videz.

«Aquí en Tarija estamos descontentos con la dirección departamental de MAS-IPSP que maneja el señor Carlos Acosta, porque él nunca fue del MAS, recién hace un año se han acercado, tenía su partido político, Camino al Cambio, UDA, ellos están manejando”, afirmó Mamani.

Consultado si Acosta era de Camino al Cambio, contestó que viene de esa línea, “Yo conozco a la gente, recién hace un año y medio se ha acercado, conozco a mi gente, gente así ha manejado al MAS y ha hecho mucho daño al MAS. Esta gente tiene que hacerse a un costado como el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz. Ayer le he visto por las redes sociales hablando, igual este señor ha hecho daño, sabemos con qué partido se ha hecho alcalde, ha sido de Camino al Cambio se ha pasado después al MAS”, dijo.

Mamani pidió que dejen a los masistas manejar este partido, ya en un ampliado departamental en Entre Ríos, le dijeron a Carlos Acosta que se haga a un lado. «Ustedes han sido parte de una rosca, del Ministro de Justicia, Arce Zaconeta. Una verdadera rosca, yo como diputado nacional por el MAS en Tarija, no he podido tener una reunión con Arce, Carlos Acosta siempre decía, no se puede reunir, así se manejaba, entonces el pueblo se ha emputado”, prosiguió el parlamentario titular.

“Quién ha llevado mal el Proceso de Cambio, esa rosca, esa gente invitada que ha hecho mucho daño al Instrumento, tanto Ministros, dirigentes, creo que ha tenido ese error nuestro hermano el expresidente Morales”, reconoció el Diputado.

Para Mamani Huarachi, el expresidente tiene que cambiar, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, de arriba manejan unos cuantos, hacia abajo, hoy tienen que manejar de abajo hacia arriba, creo que ese cambio tenemos que hacer. «Si hacemos ese cambio vamos a recuperar nuestra base social como MAS, sin este cambio seguiremos diciendo como hace años, por qué se ha elegido invitados, invitadas, a dedazo desde arriba, quiénes manejaban, los delegados políticos», enfatizó.

«Delegados, Ministro, digitaban, lo que decían las organizaciones no hacían caso, otra cosa hacían, ése fue nuestro fracaso, hoy queremos que respeten lo que dice una organización social y esa organización que vaya y no cambiar a última hora», prosiguió Mamani.

«Todo esto molesta a los masistas que somos del proceso de cambio, yo voté el 2005, a mis 35 años por el presidente Morales, sigo siendo masista, defiendo al proceso de cambio, pero los invitados no defienden al proceso de cambio», fianlizó Mamani.

Fernando Barral Zegarra

