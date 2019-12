Es deber del Ministerio Público investigar delitos cometidos por vocal electoral Martinez

En pasados días, dirigentes cívicos y el representante legal del pueblo Weenhayek, denunciaron irregularidades en la selección de los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED). Señalaron que la vocal Ivón del Rosario Martínez Benítez, no habría cumplido con el requisito 15 de la convocatoria de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) para la selección de los nuevos vocales.

El abogado Marco Antonio Cardozo, indicó que la vocal fue funcionaria del órgano electoral en las últimas elecciones, por lo que tendría que haber sido inhabilitada.

El presidente de la Comisión de Constitución de la ALDT, Ervin Mancilla, señaló que actuaron de manera responsable al remitir a los 53 postulantes habilitados al pleno de la Asamblea para elegir las cuatro ternas, que fueron enviadas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

Se solicitó información institucional de los postulantes al TED y al Ministerio Público, entre otras instituciones.

Según la denuncia presentada ante la comisión, la vocal actual había trabajado en el TED en el último proceso electoral.

Mancilla, dijo que al momento de pedir el informe, el secretario de cámara del TED, Eiber Loza, envió el informe certificando que Ivón Martínez no era funcionaria del órgano electoral, bajo esa documentación es que se seleccionaron las ternas. “Entonces la comisión de constitución no ha hecho más que respaldarse con la documentación para seleccionar a los vocales”, expresó y remarcó que si hubo un error en la selección, no fue por parte de la comisión legislativa, sino el error lo habría cometido el TED al enviar la información señalando que la postulante no fue funcionaria pública.

En los últimos días, hicieron llegar dos denuncias ante la comisión de constitución, una de ellas presentada por el Comité Cívico solicitando información general de todo el proceso de selección y la segunda denuncia fue realizada por un ciudadano que de manera específica hizo referencia a supuestas irregularidades en la selección de la vocal Ivón Martínez.

Ervin Mancilla, anunció que durante esta jornada remitirán las denuncias ante el Miniterio Público, para que esa instancia realice las investigaciones sobre el caso y aclaró, que la comisión de constitución de la ALDT ya perdió atribución sobre el tema, al igual que la Asamblea Plurinacional.

El asambleísta, dijo que será el Ministerio Público quién tiene que actuar porque se habrían cometido varios delitos y aseguró, que el ente legislativo no protegerá a nadie y pedirá que se actúe con todo el rigor de la ley, en caso de que se determinen responsabilidades.

Investigaciones

Con respecto a que si la vocal debe continuar o no en sus funciones mientras se realizan las investigaciones, Mancilla, dijo que es una decisión que deberá tomar la autoridad. “Si continúa o no continúa, yo creo que es más ético”, expresó.

El Legislador remarcó, que siempre piden a las autoridades que mientras concluya el proceso de investigación, es recomendable que se defiendan pidiendo permiso de la institución en la que trabajan, pero eso es voluntad de la vocal y mencionó, que en la parte legal, la selección de los vocales paso por todos los filtros en la comisión, pero si la información enviada es errónea o mal intencionada, o no fue sincera, es responsabilidad de otra instancia.

Mancilla también, recordó que se presentó documentación de buena fe, la declaración jurada, en la que ella habría jurado que no fue funcionaria del TED. “Cada persona es responsable de sus actos (…) el Ministerio Público tendrá que transparentar todo esto y definir que es lo que ha pasado”, agregó.

Convocatoria

Se trata del requisito 15 que dice de manera textual “No podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados que ocupen cargos de Ministras o Ministros, Viceministras o Viceministros, Secretarias o Secretarios de Gobiernos Autónomos Departamentales y Oficiales Mayores de Gobiernos Autónomos Municipales o cargos equivalentes, así como dirigentes nacionales o departamentales de organizaciones políticas. Tampoco podrán postularse aquellas personas que hayan sido designadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) en la administración de las elecciones generales de octubre de 2019”.

Osmar Arroyo/El Andaluz

Comparte esto: Tweet