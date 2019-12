Diputada chaqueña califica a Morales de «payaso»

La diputada por la Región del Gran Chaco de Tarija, Marcela Vásquez, criticó al Expresidente Evo Morales Ayma, por entorpecer el proceso de transición en Bolivia y enfurecer a los bolivianos, le pidió que deje de hacer payasadas como seguir considerándose “presidente”. “Yo creo que él está entorpeciendo y enfureciendo al pueblo boliviano, el expresidente debe dejar de hacer payasadas, al pueblo no le gusta, ya el 21-F Bolivia le dijo No”, enfatizó la parlamentaria en alusión al referendo del 21 de febrero de 2016.

Morales no respetó el 21-F, ahora el pueblo y sobre todo la juventud, rechazaron esa actitud y hasta hacer que deje el gobierno, lo que más bien Evo Morales debe hacer ahora es venir a rendir cuentas de 14 años de gobierno, agregó la legisladora.

El expresidente no tendría que estar amenazando nuevamente, queriendo meter nuevamente miedo a la población, todo eso está fuera de lugar, no es más presidente, no sigue en el gobierno, ya hay otro gobierno, remarcó.

El exmandatario tendría que respetar el proceso de transición en curso, a la nueva presidenta Jeanine Añez Chávez, “yo como mujer la apoyo, porque es una mujer, hay que respetar a la presidenta, está cumpliendo los procedimientos, lo acordado, sostuvo- «Al expresidente, de una vez por todas tiene que metérsele a la cabeza que no es más presidente, ya no está el MAS, hay un gobierno transitorio con sus facultades que cumplir, el MAS lo único que hace es entorpecer la transición», insistió.

«Con sus actitudes el expresidente está haciendo que haya nuevamente enfrentamientos entre bolivianos y el pueblo de Bolivia no quiere eso, ya pasó esa etapa, es momento de que los bolivianos en su conjunto nos reconciliemos, nos perdonemos», exhortó la Diputada.

«Los bolivianos queremos una Bolivia libre, democrática, donde no se hable de racismo, “porque ellos, el MAS, retrotrajo el racismo al país, ellos provocaron el racismo y la discriminación y Bolivia no quiere eso”, volvió a enfatizar Vásquez.

«Los bolivianos queremos días mejores, mirar adelante, con alegría, entusiasmo, trabajo, clama por trabajo y eso hay que darle, el MAS estuvo 14 años y creo que basta, le dijimos a don Evo Morales, basta, no sé si se da cuenta o qué es lo que le pasa, pero los bolivianos no queremos tener más miedo», remarcó la Legisladora.

«Los bolivianos no queremos un gobierno como el que pasó, queremos tener confianza en nuestras autoridades, volver a confiar, volver a enamorarse nuevamente, lograr una Bolivia diferente, mejor para los bolivianos, que eso nos merecemos», finalizó Vasquez.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet