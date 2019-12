Piden tomar medidas contra autoridades de Entre Rios por permitir usurpación de funciones

La presidenta del Comité Cívico de Entre Ríos, Janeth Molina, pidió a las autoridades competentes asumir medidas legales por usurpación de funciones contra el expresidente, Evo Morales, que en horas pasadas inauguró un mercado mediante una llamada telefónica en ese municipio.

«Pienso que las autoridades competentes y la justicia deben tomar cartas en el asunto por este atropello que se hizo al pueblo de Entre Ríos y a Bolivia, el expresidente ya no está facultado para hacer esas acciones lamentables», dijo a la ABI.

Molina apuntó al alcalde de Entre Ríos, Nicolás Herrera y al subgobernador, Walter Ferrufino, como los responsables de haber permitido que el expresidente haya inaugurado un mercado vía celular en ese municipio. «Aquí los que están desubicados son los masistas que están de autoridades en la provincia, no puede ser que ellos mediante vía telefónica hagan inaugurar una obra a un expresidente que nos ha robado el voto, que cometió un atropello en Bolivia. Es un absurdo que haya hecho eso, porque él ya no es presidente, ni autoridad, es un ciudadano común y corriente, y no puede tomarse esas atribuciones», agregó y añadió que el subgobernador, Walter Ferrufino, es el que tiene una relación más cercana con el expresidente y que ahora habría viajado a la Argentina para participar en un encuentro político organizado por Morales para elegir a los candidatos del MAS para las elecciones 2020.

ABI

Comparte esto: Tweet