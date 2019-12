Piden renuncia de vocal electoral por haber presentado documentación falsa

La presidenta del Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, Paola Mendoza, pidió ayer la renuncia de la vocal, Ivon del Rosario Martínez, al Tribunal Electoral Departamental por haber presentado documentación falsa para habilitarse en la postulación a ese cargo. “Deben de proceder a la anulación de la elección de esa vocal, si la Comisión de Constitución de la Asamblea ha certificado que fueron supuestamente engañados porque les presentaron una certificación que era falsa para habilitarse, ya tiene la denuncia, tienen la evidencia, deben decirles a un costado nomas señora, y entra la suplente, no puede seguir ella si presentó documentación falsa, es más debería haber algún proceso legal por ese hecho”, dijo a la ABI.

Observó, también, la elección del vocal, Marco Rolando Aguirre, que ocupó ese cargo en 2009 y de la suplente, Yolanda Alicia Subia, por ser esposa del exvocal Fermín Rojas, con detención domiciliaria por ser parte de las autoridades electorales que llevaron los comicios del 20 de octubre pasado, anulados tras descubrirse un fraude electoral que favorecía al Movimiento Al Socialismo. “No nos da tranquilidad, no estamos diciendo que sea un capricho de la casa cívica, estoy diciendo que es una inseguridad que se produce en el pueblo, cuando ya se tiene antecedente de las cosas que han hecho en el Tribunal y no se quiere repetir lo mismo, o sea no nos dan la confianza necesaria, ni garantías”, agregó.

El pasado lunes, los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) asumieron sus funciones, con miras a las próximas elecciones.

Las nuevas autoridades, salieron de cuatro ternas conformadas en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), que luego fueron enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

Para ser parte de las ternas los postulantes debían cumplir con una serie de requisitos que fueron revisados en la Comisión de Constitución de la ALDT.

El abogado Marco Antonio Cardozo, denunció que una de las vocales no habría cumplido con uno de los requisitos de la convocatoria.

Se trata del requisito 15 que dice de manera textual “No podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados que ocupen cargos de Ministras o Ministros, Viceministras o Viceministros, Secretarias o Secretarios de Gobiernos Autónomos Departamentales y Oficiales Mayores de Gobiernos Autónomos Municipales o cargos equivalentes, así como dirigentes nacionales o departamentales de organizaciones políticas.

Tampoco podrán postularse aquellas personas que hayan sido designadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) en la administración de las elecciones generales de octubre de 2019”.

Cardozo, señaló que en una fotografía publicada por el mismo TED el 8 de octubre del 2019, se observa a Ivón del Rosario Martínez Benitez, actual vocal y remarcó, que en ese entonces la actual vocal estaba realizando labores propias de la administración de las elecciones generales, por lo que considera que no cumplió con el punto 15 de los requisitos de la convocatoria para postularse a las ternas para vocales del TED.

Denuncia

Mencionó, que se debe hacer una observación al numeral 15 de la convocatoria y a los procesos que se llevaron adelante.

Con las consultas necesarias, Cardozo, indicó que se confirmó que la abogada fue designada mediante un contrato como consultora en línea, para realizar actos en la administración de las elecciones generales 2019 por parte del TED.

Según, mencionó el abogado, se habría enviado una certificación desde el órgano electoral a la comisión de constitución de la Asamblea Departamental, estableciendo que no era funcionaria y por lo tanto estaría habilitada para las ternas.

Aclaró, que esta situación no afecta todo el proceso de selección de las ternas y la posesión de los vocales del TED de Tarija, porque sólo tendría que quedar nula la designación de la vocal Martínez, en caso de verificarse todo lo mencionado.

Señaló, que tendría que observarse la postulación y conformar otra terna para enviarla a la Asamblea Plurinacional para una nueva designación.

Anunció, que solicitarán una copia del contrato de Ivón Martínez como consultora en línea, para verificar si se cumplió con la convocatoria o no.

Osmar Arroyo/El Andaluz

