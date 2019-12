Comerciantes denuncian atropellos y exigen renuncia de funcionarios municipales

La Asociación de Comerciantes Minoristas 10 de Enero, emitió un voto resolutivo donde exigen la renuncia del responsable de Gobernabilidad, Libio Aiza y de la directora de Recaudaciones, Virgina Valdez, por supuestos atropellos y malos tratos.

Los comerciantes continúan en conflicto por la reubicación de sus puestos, ante la oposición de vecinos y transportistas, por los lugares asignados, la alcaldía exige que abandonen los predios del mercado quemado para dar curso a la nueva construcción.

Virginia Valdez, directora de Recaudaciones e Ingresos del Gobierno Municipal, este lunes en conferencia de prensa, anunció procesos legales contra tres locatarias por una construcción en área verde, aclarando que no fue autorizada. “Nos hemos comunicado con la Federación, no puedo culpar a todos, por la actuación de tres locatarias y el maltrato que han realizado, independientemente de la construcción, son puestos provisorios, el sábado hicieron un baseado estaban colocando ladrillos, díganme que persona que va estar 10 o 15 días hasta que entregan el San Gerónimo, lo va hacer, o tienen el presupuesto para comprar cemento, luego me vienen a llorar que no tienen dinero”, afirmó.

Valdez anunció que irá hasta las últimas consecuencias con las comerciantes por infringir la norma, por otro lado acuso a las locatarias de tener otros puestos en mercados. “Tengo denuncias de que las locatarias tienen puestos en otros lugares, vamos a iniciar las acciones legales, no vamos a parar, voy a ir hasta las últimas consecuencias así como todos los que desobedezcan la norma, he recibido críticas a raíz de batidas, hemos levantado jóvenes de la calle, sin embargo no me importa porque no es mi trabajo clausurar es de Seguridad Ciudadana, pero gracias a ese tipo de trabajo fuera de la ley, recibo todas las denuncias y mi teléfono no para de sonar, quiero que los vecinos me ayuden, no quiero convulsión, quiero una cultura de paz ”expresó desafiante.

Posterior a esas declaraciones, la Asociación 10 de Enero, dio a conocer un voto resolutivo , en la que se declaran en emergencia por sus demandas y la exigencia de renuncia irrevocable contra los funcionarios Aiza y Valdez, estableciendo un plazo de tres días. “El señor Aiza manipula la información real de nuestra Asociación, haciendo uso y abuso de su cargo manipula la administración y designación de los puestos de venta en el mercado Campesino”, manifestó un dirigente.

Por otro lado, mostraron un acuerdo entre el gobierno municipal y el sector, autorizando el asentamiento en zona de la Rotonda, donde firma la responsable de Recaudaciones, a quien acusan de crear malestar entre los socios e inmiscuirse en asuntos internos de la asociación.

El documento firma los nueve comerciantes que aún no fueron reubicados.

Lucia Gonzales, presidenta de la Asociación, indicó que los trabajos denunciados se ejecutaron debido a las características del terreno, ya que por el lugar baja bastante agua en temporada de lluvia. Respecto al corte de árboles sostuvo que tienen autorización. ” Tenemos una orden, no lo hemos sacado con nuestra mano, el licenciado García ordenó a la Forestal para que lo saque y por la noche vino esta señora a gritar, sin darse cuenta que ella firma el acta pero se lava las manos”.

Gonzales apuntó a la funcionaria de utilizar términos ofensivos contra los locatarios y que tildó de “chismosos” a los trabajadores de prensa. “No hemos ofendido a nadie, tenemos videos de la doctora Virginia de cómo se expresa, y un vecino dijo llamar a la prensa, para que van a venir los de la prensa si son unos chismosos, esto tiene que ser judicial dijo ella, mis compañeras han sufrido ofensas nos para gritando, no le da derechos a tratarnos de esa forma”, agregó la dirigente.

Las próximas horas serán decisivas en el Gobierno Municipal, los comerciantes exigen las garantías para comercializar sus productos sin ningún tipo de inconvenientes, y menos ser perjudicados en días que las ventas se incrementan por época navideña.

(Redacción Central)

