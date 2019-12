Asambleísta advierte que Comunidad Ciudadana se equivoca si piensa obtener la misma votación que en la elección anulada

El asambleísta departamental Luis Pedraza, ante los medios de comunicación, emitió su criterio respecto a las próximas elecciones nacionales y refirió que si Carlos Mesa piensa repetir el resultado del 20 de octubre, está muy equivocado.

«Si Comunidad Ciudadana (CC) con Mesa o con el binomio Mesa-Pedraza pretenden repetir la votación del 20 octubre, están absolutamente equivocados. Están haciendo una muy mala lectura de la realidad, porque el 20 de octubre absorbieron el voto ‘anti-MAS’, hoy ese voto está controlado o puede ser controlado por los que han derrocado al MAS o han logrado la salida de Evo Morales», dijo Pedraza.

El asambleísta aprovechó para manifestar que los cívicos Camacho y Pumari, al pasar del liderazgo cívico al ejercicio político, se equivocaron, pues midieron mal e hicieron cosas que no correspondían y así perdieron su oportunidad en el campo electoral político.

Enfatizó que en la próxima gestión aparecerán nuevos actores políticos que participarán en las elecciones. Sin embargo, no quiso adelantarse a mencionar nombres. «Cuando digo nuevos, me refiero a los que no han participado en las elecciones del 20 de octubre, no que no estén en la política. Pero van a surgir de entre los vencedores de la batalla de los 21 días y entre las víctimas de la resistencia de los 14 años contra el MAS», puntualizó el legislador.

