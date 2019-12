Refuerzan control en frontera argentina

El gobierno nacional anunció la pasada semana que ejercerá mayor control en las fronteras, luego del proceso electoral anulado del 20 de octubre y la salida del país del expresidente Evo Morales y miembros que conformaron su gabinete, Yacuiba como ciudad estratégica de paso al vecino país, Argentina, tendrá mayor presencia las fuerzas del orden.

En los próximos días la oficina de Migración en San José de Pocitos, será reforzada con más personal para un mayor control en el puente Internacional, tanto a los peatones y vehículos que ingresan desde Argentina. De manera extraoficial se confirmó que habrá cambios en el directorio de esa instancia.

Considerando la cantidad de pasos ilegales en la zona, el personal no abastece para el patrullaje en las quebradas, como la Internacional y Sausalito , según las autoridades.

El comandante de Frontera Policial de Yacuiba, Cnel. Ariel Torrez Guerra, afirmó que se tomaron algunas acciones para mejorar el control de los pasos no autorizados en la frontera, en coordinación con la Gendarmería Argentina. “Prácticamente ya no hay la posibilidad de que los vehículos puedan pasar por los pasos no autorizados, se reforzó el control de manera conjunta con Gendarmería, sin embargo, dadas las características de la zona, aún se registra el paso de peatones por esos sectores, tomando en cuenta que hay estudiantes que cruzan de uno y otro lado de la frontera”, señaló.

Evo Morales, actualmente se encuentra refugiado en Argentina, una orden de aprehensión en su contra fue emitida por la Fiscalía, acusado por los delitos de sedición y terrorismo, la presencia del líder del Movimiento al Socialismo en el vecino país y la cercanía con las ciudades fronterizas, generan en el gobierno transitorio resguardar los puntos de ingreso a Bolivia.

El director nacional de la Felcc, Iván Rojas, confirmó el jueves el refuerzo de la frontera entre Bolivia y Argentina, ante un posible ingreso del expresidente Morales.

Operar desde ciudades vecinas, no queda solo en un rumor de opositores, el mismo Morales convocó a los movimientos y sectores afines a su partido reunirse en la frontera el próximo domingo.

El Andaluz/Yacuiba

